UFC-vechter verbijstert toekijkende Trump met bizarre 'onthulling' over Michelle Obama

De historische sportavond op het gazon van het Witte Huis eindigde in een absoluut mediaschandaal van ongekend formaat.

Josh Hokit.

Het was een bijzondere setting voor de langverwachte UFC Freedom 250. Tussen de klassieke witte pilaren van het presidentiële verblijf was een indrukwekkende stalen kooi opgebouwd. Het evenement, georganiseerd ter ere van de tachtigste verjaardag van president Donald Trump, trok een rits aan beroemdheden. Van techmiljardair Mark Zuckerberg tot aan vicepresident JD Vance; de hele elite zat op de eerste rij. Iedereen wachtte vol spanning op de grote titanenstrijd in de zwaargewichtdivisie, aldus The Hollywood Reporter.

De kooivechtwedstrijd tussen Josh Hokit en veteraan Derrick Lewis was meedogenloos en intens. Na een harde confrontatie wist de jonge Hokit zijn tegenstander via een brute knock-out naar het canvas te sturen. De menigte ging compleet uit haar dak. Joe Rogan, de doorgewinterde commentator, stapte de kooi in voor het gebruikelijke overwinningsinterview. Niets wees op dat moment nog op de verbijsterende ontsporing die luttele seconden later zou volgen.

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De schokkende climax in de octagon

Rogan hield de microfoon vast terwijl Hokit, badend in het zweet, het woord nam. Hij begon routineus door zijn dankbaarheid uit te spreken naar God en prees president Trump, die vanaf de zijkant glimlachend toekeek. Maar toen nam de overwinningstoespraak een abrupte en surrealistische wending. Zonder enige logische aanleiding keek Hokit strak in de camera en bulderde over het zwaarbeveiligde terrein: 'Michelle Obama is een man. Heb ik gelijk, Amerika?'

Er viel een ongemakkelijke stilte, snel gevolgd door zenuwachtig gelach en ronduit verbaasde blikken in het sterrenpubliek. Rogan probeerde zijn gezicht strak in de plooi te houden, negeerde de ongefilterde complottheorie volledig en rondde het gesprek razendsnel af. De live-uitzending liep door, maar het kwaad was toen al geschied. Hokit gaf na zijn overwinning tijdens een onderonsje een ketting cadeau aan Trump.