Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 25e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 25

In 2007 constateerde prinses Máxima dat ‘de Nederlandse identiteit’ niet bestaat. Toevallig heeft Nederlands sinds dat jaar altijd een positief migratiesaldo gehad en sinds 2022 komt honderd procent van de netto bevolkingsgroei uit migratie. Terwijl Nederlanders meer dan ooit zoeken naar ‘onze’ identiteit, vragen Nederlanders met een migratieachtergrond zich anno 2026 juist af of ze nog wel bij Nederland mogen horen. Wat is Nederland, en van wie is ons land?

Hezbollah: terreurgroep of maatschappelijke beweging?

Ze staan op de terreurlijst van de EU en de VS, maar runnen tegelijkertijd ziekenhuizen, scholen en een eigen televisiezender. Al meer dan veertig jaar is Hezbollah een van de meest besproken, maar minst begrepen strijdgroepen van het Midden-Oosten. Wie zit er achter deze veelbesproken organisatie uit Zuid-Libanon, die Netanyahu ‘met overweldigende kracht’ wil verpletteren?

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier .

Frits Barend: 'Ik geloof niet in links en rechts'

Hij staat in ons collectieve geheugen gegrift als de vrolijke pitbull van het duo dat Neerlands eerste dagelijkse talkshow presenteerde. Sowieso kan Frits Barend (79) terugblikken op een rijke carrière als journalist, tv-pionier, commentator en – samen met dochter Barbara – bedenker van sportmagazine Helden. Maar de opgewektheid is weg. ‘Ik hád een geweldig leven, ja.

Distant treedt vaker dan wie dan ook op in het buitenland

Hun extreme metal zal de Nederlandse radio niet snel halen. Maar het Rotterdamse Distant is al jaren een internationaal succesverhaal. De deathcore-rockers voeren de lijst aan van de meest frequent in het buitenland tourende bands. Meteen bomvolle zomeragenda voor de boeg – elf landen in vier weken – stonden ze toch Nieuwe Revu te woord. ‘Lekker met AK-47’s schieten, dat is echt ons ding.’

Aad de Mos: 'Als je wint, heb je vrienden'

Hij werd weggesleept uit zijn huis, jarenlang achtervolgd door het OM endoor de Haagse politieke elite tot melaatse verklaard. Maar na een historische verkiezingsoverwinning is Richard de Mos (50) helemaal terug. De leider van Hart voor Den Haag over politieke dolksteken, de gettovorming in de Hofstad, gierende advocaatkosten en zijn liefde voor Koos Alberts in de skybox van ADO. ‘Ik ken die teksten uit mijn hoofd.’