Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie.
Politiek

Hezbollah: terreurgroep of maatschappelijke beweging?

Beeld ter illustratie.

Ze staan op de terreurlijst van de EU en de VS, maar runnen tegelijkertijd ziekenhuizen, scholen en een eigen televisiezender. Al meer dan veertig jaar is Hezbollah een van de meest besproken, maar minst begrepen strijdgroepen van het Midden-Oosten. Wie zit er achter deze veelbesproken organisatie uit Zuid-Libanon, die Netanyahu ‘met overweldigende kracht’ wil verpletteren?

Erik-Jan van Drieënhuizen
13 minuten
Wereldpolitiek
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