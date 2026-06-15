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Mens & Maatschappij

Diederik Gommers tijdens coronaverhoor: 'Je kunt niet alleen doodgaan...'

Diederik Gommers was in zijn coronaverhoor opvallend openhartig over politieke druk, eenzaam sterven en weglopende Kamerleden.

Redactie Nieuwe Revu
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Gommers tijdens overleg in 2020.
Gommers tijdens overleg in 2020.

De intensivist toonde groot berouw over de periode waarin patiënten geen bezoek mochten ontvangen. Dat dit gebeurde op de ic's en in verpleeghuizen, is volgens hem een keiharde les. 'Je kunt niet alleen doodgaan. Daarvoor ben je niet op de wereld gezet,' stelde hij. Het uitsluiten van naasten in de laatste levensfase is een absolute fout die we 'echt, écht niet meer' moeten maken.

Daarnaast onthulde Gommers hoe hij zich als OMT-lid onder druk gezet voelde door het kabinet. Vragen over de sluiting van horeca, kappers en sportscholen gingen volgens hem de grens van onafhankelijk medisch advies over. Specifieke sectoren sluiten is immers geen wetenschap, maar een politieke keuze waar medische experts juist ver vandaan moeten blijven, vat nu.nl de woorden van Gommers samen.

Hij pleitte destijds voor openbare OMT-notulen om draagvlak te creëren, maar collega's blokkeerden dit uit angst voor de sterk gepolariseerde samenleving. De gevolgen van die felle verdeeldheid ervaart hij nog steeds; tot op heden krijgt de intensivist wekelijks dreigmails van mensen die eisen dat hij voor een tribunaal verschijnt.

Woede over weglopende politici en ruzie over code zwart

Hoewel hij de crisisbestrijding met de regering prees, was hij onverbiddelijk over de Tweede Kamer. Hij haalde fel uit naar de zomer van 2020, toen coalitiepartijen wegliepen bij een stemming over een hoger salaris voor verpleegkundigen om deze te dwarsbomen. Die actie maakte hem ongekend boos. Hij voelde dat de zorgprofessionals totaal in de steek werden gelaten.

Tot slot blikte hij terug op een heftige Catshuis-ruzie met Rutte en De Jonge over 'code zwart'. Het kabinet eiste dat de leeftijdsgrens van tachtig jaar uit het ic-triageprotocol werd geschrapt. Voor Gommers, puur kijkend als medicus, was het meewegen van die leeftijd juist heel logisch als belangrijke indicator van lichamelijke kwetsbaarheid.

nu.nl PRO SHOTS / Koen Laureij

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