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Showbizz

De stem van Ernie én meester van de chaos: Wim T. Schippers (1942-2026)

Kunstenaar, televisiemaker en stemacteur Wim T. Schippers is op 83-jarige leeftijd overleden, meldt NOS.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
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Schippers in 2016.
Schippers in 2016.

Schippers begon in de jaren zestig met zijn werk in de nationale media en groeide al snel uit tot een ware, creatieve duizendpoot. Bij het grote en jonge publiek werd hij ongekend populair als de vertrouwde stem van Ernie, Kermit de Kikker en Graaf Tel in Sesamstraat. Zelfs begin dit jaar dook hij nog gepassioneerd de studio in voor nieuwe Netflix-afleveringen.

Zijn programma's leidden echter vaak tot grote, landelijke commotie. Met het programma Hoepla schreef hij televisiegeschiedenis door Phil Bloom als allereerste naakte vrouw op de Nederlandse buis te tonen. In de jaren zeventig perfectioneerde hij deze ontregelende stijl met zijn absurdistische VPRO-televisie, waarbij hij opzienbarende personages bedacht die het land op de kop zetten.

Een van zijn meest briljante vondsten was het personage Sjef van Oekel, op onnavolgbare wijze gespeeld door amateurkomiek Dolf Brouwers. Voor hem bedacht Schippers Van Oekel’s Discohoek, een uiterst melige parodie op popprogramma TopPop. Terwijl verbijsterde internationale sterren argeloos hun hit stonden te playbacken, brak om hen heen steevast de totale, kenmerkende chaos uit.

Van Oekel's Discohoek.

Ontregelende kunst en ophef

Die discohoek leverde onvergetelijke televisie op, doorspekt met gevleugelde uitspraken als 'Reeds!' en 'Ik word niet goed'. Uiteraard volgde er al snel ophef: nadat Van Oekel tijdens de kerstuitzending in een fietstas had gekotst, ontketende De Telegraaf een felle hetze. Het typeerde de tegendraadse carrière van Schippers; hij zocht simpelweg altijd en overal de grenzen op.

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Ook in de beeldende kunst bleef hij provoceren. Zijn befaamde Pindakaasvloer is daar het ultieme voorbeeld van en behoort inmiddels tot de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Onlangs verklapte hij nog te werken aan zijn laatste meesterwerk, treffend getiteld Wim is weg. Nu hij definitief weg is, verliest Nederland een weergaloos en onvervangbaar talent.

Nieuwe Revu 22 NL Beeld / Patrick van Emst

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