Deathcoreband Distant: 'We willen gewoon lompe muziek maken'

De heren van Distant.

Hun extreme metal zal de Nederlandse radio niet snel halen. Maar het Rotterdamse Distant is al jaren een internationaal succesverhaal. De deathcore-rockers voeren de lijst aan van de meest frequent in het buitenland tourende bands. Met een bomvolle zomeragenda voor de boeg – elf landen in vier weken – stonden ze toch Nieuwe Revu te woord. ‘Lekker met AK-47’s schieten, dat is echt ons ding.’