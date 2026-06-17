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De zoete wraak van Richard de Mos: 'Als je wint, heb je vrienden'
Hij werd weggesleept uit zijn huis, jarenlang achtervolgd door het OM en door de Haagse politieke elite tot melaatse verklaard. Maar na een historische verkiezingsoverwinning is Richard de Mos (50) helemaal terug. De leider van Hart voor Den Haag over politieke dolksteken, de gettovorming in de Hofstad, gierende advocaatkosten en zijn liefde voor Koos Alberts in de skybox van ADO. ‘Ik ken die teksten uit mijn hoofd.’