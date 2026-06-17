Woede om Brusselse 'rode loper' voor de Taliban

Amnesty International voert in Brussel fel actie tegen de komst van een delegatie van het Afghaanse Talibanregime

Taliban-vicepremier Abdul Ghani Baradar op bezoek in buurland Oezbekistan in februari 2025.

De geplande komst van Talibanvertegenwoordigers naar de Europese hoofdstad heeft geleid tot grote verontwaardiging onder mensenrechtenorganisaties en de Afghaanse diaspora. De delegatie is door de Europese Commissie uitgenodigd om te onderhandelen over de gedwongen terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Vandaag verzamelen demonstranten zich in de buurt van het kabinet van de Belgische minister van Asiel en Migratie, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), om hun ongenoegen te uiten over deze diplomatieke stap, meldt VRT.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International waarschuwt dat deze ontmoeting een uiterst gevaarlijk precedent schept voor de internationale gemeenschap. Woordvoerder Eva Davidova benadrukt dat het legitimeren van gesprekken over asielterugkeer de facto neerkomt op de normalisering van een regime dat zich schuldig maakt aan grove misdragingen. Hoewel diplomatieke druk om de humanitaire situatie te verbeteren acceptabel is, gaat het faciliteren van een terugkeerakkoord volgens de organisatie een cruciale ethische grens over.

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De bezorgdheid is niet ongegrond, aangezien de situatie in Afghanistan sinds de machtsovername in 2021 drastisch is verslechterd. De bevolking zucht onder extreme armoede en systematische repressie, waarbij critici riskeren slachtoffer te worden van willekeurige detentie en foltering. Vooral vrouwen en meisjes zijn nagenoeg al hun rechten verloren; ze mogen niet studeren en hun bewegingsvrijheid is drastisch ingeperkt, wat internationaal inmiddels wordt bestempeld als genderapartheid.

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De grens van het humanitaire recht

Het voornemen om asielzoekers terug te sturen druist volgens critici direct in tegen het internationaal verankerde non-refoulement-principe. Dit universele rechtsbeginsel verbiedt het dwingen van individuen om terug te keren naar een land waar hun leven of fysieke veiligheid direct gevaar loopt. Amnesty stelt dat een effectief Europees migratiebeleid nooit losgekoppeld mag worden van basale mensenrechten en morele verplichtingen.

Ondertussen blijft de politieke druk in België toenemen, waar Afghanen traditioneel in de top drie van asielaanvragers staan. Begin dit jaar reisde een Belgische delegatie al af naar Kaboel voor technische gesprekken over gedwongen repatriëring, tot grote bezorgdheid van maatschappelijke organisaties. Terwijl overheden zoeken naar manieren om de migratiestroom in te dammen, blijft de vraag hoe ver men mag gaan in de samenwerking met een repressief regime.