Levenslang: het masker valt definitief voor de 'keurige' Gilgo Beach Killer

Seriemoordenaar Rex Heuermann is definitief veroordeeld tot levenslang. Een huiveringwekkende reconstructie van zijn lugubere daden en kille werkwijze.

Heuermann.

'U bent een walgelijke, verachtelijke man. En een lafaard. Haal hem hier weg.' Met deze snoeiharde woorden bezegelde de Amerikaanse rechter onlangs het lot van de 62-jarige Rex Heuermann. De ogenschijnlijk doorsnee architect uit New York bleek een gewetenloos monster. Dankzij DNA op een achtergelaten pizzadoos viel hij eindelijk door de mand.

Heuermann bekende acht vrouwen te hebben gewurgd. Jarenlang kon hij volkomen ongestoord zijn gang gaan. Zijn slachtoffers waren voornamelijk kwetsbare sekswerkers die hij via advertentiesites in de val lokte. Volgens woedende nabestaanden nam de politie de verdwijningen nooit serieus genoeg, waardoor de beruchte Gilgo Beach Killer veel te lang ongestraft vrij spel had.

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Zijn gruwelijke werkwijze tart letterlijk elke verbeelding. Uit politiedossiers en gesprekken met zijn gevangenistherapeut blijkt dat hij uiterst berekenend te werk ging in vierdaagse shifts. Terwijl zijn vrouw en kinderen van huis waren, veranderde hij zijn kelder in een ware killroom. Het doden en verminken gaf hem naar eigen zeggen een immense adrenalinerush.

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Kille machinerie

Heuermann beschouwde het moorden simpelweg als een macaber spel. Vol trots vertelde hij zijn therapeut hoe hij een stopwatch gebruikte tijdens het nachtelijk dumpen van een lichaam. Precies 37 seconden had hij nodig om een slachtoffer te laten verdwijnen op het strand. Het was een geoliede machinerie waar hij als seriemoordenaar een bizarre en intense bevrediging uit haalde.

Nu de rechter hem resoluut voor de rest van zijn dagen achter de tralies heeft gezet, komt er een einde aan deze nationale nachtmerrie. Heuermann zal in zijn cel wegrotten, terwijl FBI-profilers zijn verknipte geest grondig ontleden. Het blijft een schrale troost voor de families die al die decennia genegeerd en kapotgemaakt zijn.