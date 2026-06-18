Twee ton lichter, maar wel de grootste: de bittere comeback van Richard de Mos

Richard de Mos is terug na een historische zege, maar de tol van zijn vrijspraak was gigantisch

Richard de Mos.

Na een ongekende verkiezingsoverwinning eist Hart voor Den Haag de macht weer resoluut op in de Hofstad. De Mos verpletterde de bestuurlijke concurrentie en smeedt nu, onder toeziend oog van verkenner Ahmed Aboutaleb, plannen voor een rechtse coalitie. Het is de ultieme zoete wraak van een volksvertegenwoordiger die jarenlang door de gevestigde politieke elite structureel als melaatse werd behandeld en uitgesloten.

Zeven jaar van zijn leven werd opgeslokt door een meedogenloze klopjacht van het Openbaar Ministerie. Beschuldigd van corruptie en het leidinggeven aan criminele organisaties, hing hem destijds 22 maanden celstraf boven het hoofd. Zijn uiteindelijke vrijspraak voelde logischerwijs als een enorme overwinning op het systeem, maar de bittere nasleep bewijst dat winnen in de rechtbank absoluut niet zonder zware kleerscheuren gaat.

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De financiële en persoonlijke strop voor de politicus bleek namelijk immens. Omdat De Mos voor een absolute futiliteit – het iets te vroeg delen van informatie met regionale media – toch een formele tik op de vingers kreeg, kan hij fluiten naar de vergoeding van zijn torenhoge advocaatkosten. Liefst twee ton moest er worden afgetikt, waarvan een aanzienlijk deel direct uit eigen zak kwam.

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Om dit gigantische bedrag op te hoesten, zag de vijftigjarige lijsttrekker zich genoodzaakt zijn koophuis van de hand te doen en fors kleiner te gaan wonen in de Haagse Heesterbuurt. Jarenlange inkomstenderving en enorme reputatieschade hakten er logischerwijs zwaar in. Een kortstondige vluchtgedachte over het beginnen van een Franse bed and breakfast passeerde de revue, maar zijn onverzettelijke vechtersmentaliteit kreeg de overhand.

Nu hij letterlijk en figuurlijk heeft afgerekend met dit loodzware verleden, is De Mos onverminderd strijdbaar. Gesteund door een robuust mandaat van de kiezer wil hij de toenemende verloedering en straatcriminaliteit in zijn stad meedogenloos aanpakken met een keihard lik-op-stukbeleid. De inmiddels grijze haren verraden de zware tol van de afgelopen jaren, maar zijn politieke comeback in de gemeenteraad is een overtuigend feit.