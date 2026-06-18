Hoe serieus moeten we UFO-waarnemingen nemen?

Beeld ter illustratie.

UFO-waanzin bereikt momenteel een absoluut hoogtepunt. Mede dankzij gelekte video's van Amerikaanse marinepiloten en nieuwe Hollywood-kaskrakers zoals Disclosure Day, gelooft bijna een derde van de Amerikanen dat aliens onze planeet stiekem bezoeken. Columbia-astrofysicus David Kipping kan er echter alleen maar om zuchten. Hij waarschuwt dat het publiek massaal voor de gek wordt gehouden door wazige camerabeelden, die na goed onderzoek vrijwel altijd een simpelere, aardse verklaring blijken te hebben.

Het Pentagon gaf onlangs toe dat ze bepaalde luchtfenomenen niet direct kunnen verklaren, maar wees beweringen over buitenaardse doofpotaffaires resoluut van de hand. Wat het Amerikaanse ministerie van Defensie er echter liever niet bij vertelt, is dat de overheid sinds de jaren vijftig doelbewust zélf UFO-geruchten heeft verspreid en gevoed.

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Deze geruchtenmachine diende als de perfecte afleidingsmanoeuvre. Toen de luchtmacht bijvoorbeeld in de jaren tachtig in het diepste geheim de F-117 stealth-jager ontwikkelde nabij het beruchte Area 51 in Nevada, kwamen de verhalen over gecrashte ruimteschepen de generaals maar al te goed uit. Terwijl complotdenkers naar de hemel tuurden op zoek naar E.T., kon defensie volkomen ongestoord haar allernieuwste wapentuig testen.

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Op zoek naar de echte aliens

In plaats van zijn tijd te verdoen met het analyseren van korrelige marinevideo's, richt Kipping zich met zijn Cool Worlds Lab liever op keiharde wetenschap. Door data van geavanceerde instrumenten zoals de James Webb Space Telescope uit te pluizen, brengt hij de architectuur van verre zonnestelsels in kaart. Het doel is niet het vinden van ufo's in ons luchtruim, maar het spotten van exoplaneten die de juiste omstandigheden bieden voor het ontstaan van leven.

Mochten we ooit daadwerkelijk buitenaards leven ontdekken, dan waarschuwt de astrofysicus dat we onze verwachtingen drastisch moeten bijstellen. Verwacht geen rechtopstaande wezens met grote ogen; aliens zouden wel eens zo vreemd kunnen zijn dat we ze amper als leven herkennen. Kipping fantaseert over onvoorstelbare entiteiten, zoals een planeetbrede schimmel die als één gigantisch brein fungeert. Tot we dat ontdekken, blijft de nuchtere realiteit overeind: als er leven is, zit het ergens diep in de kosmos, en niet in een geheime woestijnbasis.