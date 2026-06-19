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Geen radio, wel volle zalen: het grenzeloze succes van deathcoreband Distant

De Rotterdamse deathcoreband Distant verovert de wereld met lompe metal. Ze touren meer dan welke andere Nederlandse band.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
Muziek
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Distant live
Distant live.

Hoewel hun brute, gelaagde heavy music de Nederlandse radio waarschijnlijk nooit zal bereiken, is Distant een internationaal fenomeen. Met indrukwekkende liveshows vol midtempo-grooves en een nietsontziende geluidsmuur, trekken ze volle zalen in Duitsland en de Verenigde Staten. In eigen land staan ze slechts mondjesmaat op het podium, maar over de grens behoren ze tot de top.

Dit wereldwijde succes komt niet zomaar uit de lucht vallen. Achter de apocalyptische teksten en loodzware riffs schuilt een uiterst strak gerunde onderneming. De bandleden houden het management strak in eigen hand en hebben hun formatie zelfs verkleind om de tourbus betaalbaar te houden. Merchandise-verkoop en data-analyse bepalen hun volgende bestemming.

Door een eigen geluidsman mee te nemen in plaats van een extra gitarist, en slim gebruik te maken van backingtracks, garanderen ze avond na avond een constante topkwaliteit. Platenlabel Century Media biedt de financiële ruggensteun voor grote projecten, maar de dagelijkse discipline en marketing rusten volledig op de schouders van deze Rotterdamse metal-ondernemers.

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Lompe riffs en rauwe overlevingsdrang

Het tourleven vergt een enorme fysieke tol, vooral tijdens moordende ritten kriskras door Amerika. Waar ze in Europa nog kunnen rekenen op een fatsoenlijke en gezonde maaltijd, is het in de Verenigde Staten vaak overleven op fastfood en vitaminesupplementen om ziekte in de krappe bus te voorkomen. Ziekte kan immers de hele strak geplande tournee als een kaartenhuis in elkaar laten storten.

Ondanks de immense druk, de logistieke chaos en het gebrek aan luxe, blijft de passie voor extremiteit de grote drijfveer. Van het schieten met AK-47's op een Amerikaanse schietbaan ter ontspanning tot het spelen voor duizenden uitzinnige fans; Distant heeft één doel. Keiharde, ongecompliceerde muziek maken en daarvan genieten, zonder compromissen.

Nieuwe Revu 25 Luca Roman

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