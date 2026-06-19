Frans Duijts over Gerard Joling: 'Hij stopt pas als hij sterft'

Frans Duijts (inzet: Gerard Joling)

Stopt Gerard Joling (66) nou wel of niet als zanger? Die vraag houdt ons bezig sinds de aankondiging van zijn afscheids-Ahoy-concerten...

Ach, wat jammer. Gerard Joling stopt als zanger. Of toch niet?

Rond de aangekondigde Ahoy-concerten van Gerard Joling is verwarring ontstaan over de vraag of de zanger daadwerkelijk stopt. Gerard spreekt zelf van afscheidsconcerten, waardoor veel fans denken dat hij afscheid neemt van zijn zangcarrière. In werkelijkheid gaat het alleen om een afscheid van grote soloconcerten in Ahoy. Die aankondiging leidde tot kritiek van Victor Vlam, die de campagne omschrijft als een slimme marketingtruc. Volgens de mediakenner wordt de indruk gewekt dat dit de laatste kans is om Joling live te zien, terwijl de zanger gewoon blijft optreden. De discussie laaide verder op nadat Gerard eerst verklaarde dat er slechts twee concerten zouden komen, waarna alsnog een derde show werd aangekondigd. Daardoor ontstond extra ophef over de manier waarop de concerten in de markt worden gezet. Onder andere Jolings manager Wino Omtzigt is het grote brein daarachter.

Joling kennende, zal hij kalm en nonchalant zijn schouders hebben opgehaald na bovenstaande kritiek, en door met zijn leven zijn gegaan?O, ironie: integendeel natuurlijk. De kritiek van Vlam schoot Gerard Joling vanzelfsprekend in het verkeerde keelgat. In Vandaag Inside liet de zanger weten weinig van de opmerkingen onder de indruk te zijn: ‘Die man moet gewoon beter z’n huiswerk doen,’ foeterde Joling. Vervolgens deelde hij nog een venijnig plaagstootje uit door de mediakenner om te dopen tot ‘Victor Vals’. Volgens Geer klopt er weinig van de aantijgingen en kan hij er vooral om lachen. De woordenwisseling zorgde meteen voor veel rumoer op sociale media, waar fans en critici zich massaal in het kamp van Joling of juist Vlam schaarden.

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‘Voor Gerard was het een enorme klap dat er een einde aan onze relatie kwam. Hij heeft daar veel last van gehad’

Wat vindt Gerard Joling van zichzelf?

‘De kaartverkoop loopt gelukkig als een tierelier.’

Wat vinden wij van Gerard Joling?

Zelfs zijn laatste keer blijkt voor herhaling vatbaar.

Wat vinden anderen van Gerard Joling?

Victor Vlam- mediacriticus

‘Laat ik vooropstellen dat ik Gerard Joling een geweldige artiest vind. Ik heb veel respect voor wat hij heeft bereikt en vind hem ook een fantastische entertainer. Mijn kritiek gaat echt alleen over die aankondiging van zijn afscheid. Toen die concerten werden aangekondigd, kregen veel mensen de indruk dat dit de laatste kans zou zijn om Gerard live te zien. Terwijl het uiteindelijk blijkt te gaan om het stoppen met grote soloconcerten zoals Ahoy. Wat mij stoort, is dat er mensen zijn die een kaartje kopen omdat ze denken dat Gerard helemaal stopt met optreden. Dat is gewoon niet zo. Hij blijft optreden, hij blijft bij De Toppers en hij blijft op allerlei andere plekken te zien. Daarom voelt het voor mij als een vorm van misleiding. Gerard was niet blij toen ik dat zei en riep dat ik mijn huiswerk beter moest doen. Dan denk ik: vertel me dan eens welke feiten niet kloppen. Want volgens mij heb ik niets gezegd wat onjuist was. Ik denk dat hij vooral niet blij was dat ik de marketingstrategie onthulde.

Victor Vlam.

Ook werd eerst nadrukkelijk gezegd dat er geen derde concert zou komen. Inmiddels is dat derde concert er wel. Zulke uitspraken creëren natuurlijk een gevoel van schaarste, mensen krijgen het idee dat ze snel moeten zijn omdat ze anders naast een kaartje grijpen. Dat hoort allemaal bij dezelfde strategie. Mijn kritiek is puur inhoudelijk, verder vind ik Gerard hartstikke leuk. Ik kijk graag naar zijn realitysoap, vind hem een waardevolle tv-persoonlijkheid en heb veel bewondering voor zijn carrière. Ik denk alleen dat veel mensen in Hilversum dit soort dingen niet hardop durven te zeggen omdat ze Gerard graag te vriend willen houden. Dat interesseert mij eerlijk gezegd niet zoveel. Ik vind dat je gewoon moet kunnen benoemen wat er gebeurt, ook als het over een van de grootste artiesten van Nederland gaat. Of ik hem als partner zou zien zitten? Het klopt dat we beiden vrijgezel zijn, maar ik denk dat wij echt heel andere types zijn. Ik denk dat we ons ook echt in no time zouden ergeren aan de ander. Dus ik zie dat niet zo zitten en ik denk Gerard ook niet, haha.’

Soraya de Bakker- trouwambtenaar Married at First Sight

‘Ik ken Gerard Joling niet persoonlijk, al kom je elkaar in ’t Gooi en in de bizz natuurlijk weleens tegen. Maar als ik ergens direct enthousiast van word, dan is het het idee van een huwelijk van Gerard. Die man moet trouwen! Dat zou toch een bruiloft zijn waar je u tegen zegt. Ik zie het helemaal voor me: veren, glitters, pailletten, over de top, groot en meeslepend. Echt een paradijsvogelfeest, fantastisch. Wat ik ook mooi vind aan Gerard, is het verhaal met zijn manager Wino.

Soraya de Bakker.

Zij hebben jarenlang een relatie gehad en uiteindelijk besloten uit elkaar te gaan. Toch zijn ze zakelijk met elkaar verdergegaan, bedenkt hij goede strategieën voor Gerard en zijn ze nog steeds beste vrienden. Daar spreekt toch loyaliteit en liefde uit, al heeft die liefde uiteindelijk een andere vorm gekregen. Helaas heeft hij geen partner, voor zover ik weet, maar als Gerard ooit besluit te trouwen, dan mag hij me bellen. Ik zou meteen mijn glittertoga uit de kast trekken.’

Frans Duijts- collega

‘Volgens mij is dit gewoon een heel slimme marketingtruc. En eerlijk is eerlijk: het werkt ook nog, want die concerten verkopen als een trein. Daar is Wino, zijn manager, altijd heel goed in geweest. Maar Gerard stopt natuurlijk helemaal niet met zingen; dat werd trouwens ook niet gesuggereerd. Gerard stopt pas als hij sterft. Hij kan niet zonder dit leven, niet zonder optreden en niet zonder zijn publiek. Ik vind Gerard een geweldig mens en heb ongelooflijk veel respect voor wat hij heeft opgebouwd. Mensen zeggen weleens dat hij geld genoeg heeft, maar dat is hem niet komen aanwaaien. Gerard is een keiharde werker. Mensen zien de glitterjasjes, de grappen en de televisiepersoonlijkheid, maar daarachter zit iemand die al tientallen jaren alles geeft voor zijn carrière.

Frans Duijts.

Wat veel mensen niet weten, is dat Gerard ook ondernemer is. Hij is met allerlei zaken bezig, alleen laat hij dat niet zo aan de buitenwereld zien. Maar onderschat hem daarin niet. Ik ken Gerard al meer dan twintig jaar en dan zie je ook een andere kant van hem. Zodra de camera aangaat, zie je Gerard Joling, de showman en entertainer. Maar als de camera uitgaat, zie je gewoon Gerard en praat je over heel andere dingen. Dan zie je ook de ondernemer en de harde werker achter het succes. Hij is in zijn carrière weleens van de radar verdwenen en er zijn momenten geweest waarop mensen dachten dat het minder zou worden. Maar iedere keer kwam hij terug. Dat vind ik knap. Dat doorzettingsvermogen en die werklust, daar heb ik enorm veel respect voor.’



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