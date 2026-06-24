Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 26e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 26.

Sam Altman, de baas van OpenAI, was lang het wonderkind van Silicon Valley en behoort tot de machtigste mannen ter wereld. Zijn imago als liberale good guy liep de laatste tijd nogal wat averij op en sommige AI-haters willen hem daarom dood. 'Als ik anderen ga aansporen om te moorden, dan moet ik zelf het goede voorbeeld geven.’

Tate vs. Aurelius

Het Stoïcijnse gedachtengoed van de Romeinse keizer Marcus Aurelius is aangeslagen bij jongens uit de manosphere. Maar influencers als Andrew Tate geven een verstoord beeld van zijn filosofie. In plaats van het pleidooi van de keizer om een goed mens te zijn, mogen jongens vooral geen zwakte tonen. ‘Hij was geen sixpack-heerser op een paard'.

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Typhoon: 'Het gevecht is over, ik ben er gewoon'

Typhoon (41) komt vaak over als iemand die mega diepzinnig is, bijna een soort heilige, maar met dat beeld wil hij graag korte metten maken. Want ja, naar de buitenwereld toe is de rapper misschien iets gereserveerd en behoudend in wat hij zegt en denkt, maar hij heeft ook een wilde tijd met vrouwen meegemaakt en stuurt de hele dag door lompe memes naar vrienden van wie hij weet dat ze het kunnen hebben. ‘Domme humor, I love it.

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De vergeten oorlog in Myanmar

Vijf jaar lang woedt er in Myanmar een hevige burgeroorlog. Vergeten door de buitenwereld heeft het gewapend verzet geleerd om op eigen benen te staan in de strijd tegen de militaire dictatuur. Nieuwe Revu bezocht hun bolwerk in het noorden van de deelstaat Sagaing. Een regio waar nog geen enkele internationale pers sinds het begin van de oorlog is geweest.

Glen Matlock: de vergeten Sex Pistol

Exact vijftig jaar geleden gaven de Sex Pistols hun eerste concerten. Mét bassist Glen Matlock, medeoprichter en belangrijkste songwriter. Toch werd Glen lang niet zo beroemd als punkzanger Johnny Rotten of Matlocks talentloze vervanger Sid Vicious. In de documentaire I Was a Teenage Sex Pistol vertelt Matlock het echte verhaal over het ontstaan van ’s werelds beroemdste punkband. ‘De Pistols waren één grote primal scream tegen de mensen die ons onder de duim wilden houden.’