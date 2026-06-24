'OpenAI-baas Sam Altman is tot alles in staat’

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Sam Altman, de baas van OpenAI, was lang het wonderkind van Silicon Valley en behoort tot de machtigste mannen ter wereld. Zijn imago als liberale good guy liep de laatste tijd nogal wat averij op en sommige AI-haters willen hem daarom dood.