Andrew Tate vs. Marcus Aurelius: omstreden influencer interpreteert stoïcisme verkeerd

Andrew Tate (links) en Marcus Aurelius (rechts)

Het Stoïcijnse gedachtengoed van de Romeinse keizer Marcus Aurelius is aangeslagen bij jongens uit de manosphere. Maar influencers als Andrew Tate geven een verstoord beeld van zijn filosofie. In plaats van het pleidooi van de keizer om een goed mens te zijn, mogen jongens vooral geen zwakte tonen. ‘Hij was geen sixpack-heerser op een paard.’