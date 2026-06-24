Andrew Tate (links) en Marcus Aurelius (rechts)
Andrew Tate (links) en Marcus Aurelius (rechts)
Mens & Maatschappij

Andrew Tate vs. Marcus Aurelius: omstreden influencer interpreteert stoïcisme verkeerd

Andrew Tate (links) en Marcus Aurelius (rechts)

Het Stoïcijnse gedachtengoed van de Romeinse keizer Marcus Aurelius is aangeslagen bij jongens uit de manosphere. Maar influencers als Andrew Tate geven een verstoord beeld van zijn filosofie. In plaats van het pleidooi van de keizer om een goed mens te zijn, mogen jongens vooral geen zwakte tonen. ‘Hij was geen sixpack-heerser op een paard.’

Joost van der Wegen
13 minuten
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Nieuwe Revu 26 NL Beeld, E.A.

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