Kaviaar en wagyuburgers: FVD-Statenlid Martin Bos spendeert een fortuin aan belastinggeld aan etentjes

In 2023 en 2024 stegen de vergaderkosten van de eenmansfractie van Bos tot absurde hoogtes. Terwijl de voltallige BBB-fractie met negen leden het afgelopen jaar op 4400 euro bleef steken, tikte Bos in zijn eentje moeiteloos de 10.000 euro aan. Het geld, feitelijk bedoeld voor zaken als cursussen of debatvoorbereiding, verdween rechtstreeks in de kassa's van de lokale horeca, meldt NOS op basis van onderzoek van Omroep Zeeland.

De bonnetjes die via Woo-verzoeken boven water kwamen, schetsen een bizar beeld van de uitgaven. Liefst 88,5 procent van het politieke budget ging in rook op aan voedsel en drank. Bos liet zich de kikkerbillen, kaviaar en speciaalbiertjes uitstekend smaken. De bestuurlijke verantwoording op de ingeleverde bonnetjes was daarbij steevast uiterst creatief te noemen.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Zo declareerde het Statenlid een stevige maaltijd vol Wagyu-burgers en rib fingers handig onder de noemer 'bespreking stikstofproblematiek'. Nog cynischer werd het echter bij de Griek in Middelburg. Bos at daar op kosten van de Zeeuwse burger voor een 'evaluatie Holocaustherdenking'. Een knappe prestatie, aangezien die bewuste herdenking op dat moment pas twee dagen later zou plaatsvinden.

Het duurste smeermiddel van Zeeland

Hoewel commissaris van de Koning Hugo de Jonge het gedrag scherp veroordeelt als 'echt over de schreef', overtreedt de politicus strikt genomen geen regels. De provinciale declaratie-eisen waren tot voor kort simpelweg te laks. Bos zelf wast zijn handen in onschuld en verdedigt de peperdure diners als een onmisbaar 'sociaal smeermiddel' om in goede sfeer met elkaar van gedachten te wisselen.

Het wrange aan dit culinaire rookgordijn is echter de daadwerkelijke politieke inbreng van de FVD'er. Waar Bos de horeca draaiende hield, was de Statenzaal voor hem onbekend terrein. Tussen maart 2023 en juni 2024 ontbrak hij bij letterlijk elke provinciale commissievergadering. Voor de belastingbetaler is de conclusie duidelijk: u betaalt de gepeperde rekening, maar de volksvertegenwoordiger geeft niet thuis.