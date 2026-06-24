Glen Matlock.
Glen Matlock.
Showbizz

Glen Matlock, de vergeten Sex Pistol: 'Punk was een term voor losers’

Glen Matlock.

Exact vijftig jaar geleden gaven de Sex Pistols hun eerste concerten. Mét bassist Glen Matlock, medeoprichter en belangrijkste songwriter. Toch werd Glen lang niet zo beroemd als punkzanger Johnny Rotten of Matlocks talentloze vervanger Sid Vicious. In de documentaire I Was a Teenage Sex Pistol vertelt Matlock het echte verhaal over het ontstaan van ’s werelds beroemdste punkband. ‘De Pistols waren één grote primal scream tegen de mensen die ons onder de duim wilden houden.’

Mark van den Tempel
13 minuten
Muziek
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