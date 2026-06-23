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Misdaad

Doodstraf van de baan? Aanklagers moordzaak Charlie Kirk onder vuur

De advocaten van Tyler Robinson eisen dat de doodstraf van tafel gaat na verboden media-uitlatingen door aanklagers.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
Charlie Kirk
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Charlie Kirk.
Charlie Kirk.

Robinson, de 23-jarige verdachte van de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk, riskeert de doodstraf. Zijn advocaten hebben de rechter echter verzocht deze ultieme straf uit te sluiten. Zij beschuldigen het Openbaar Ministerie van het schenden van een rechterlijk spreekverbod door een 'mediatour' te houden over cruciaal ballistisch bewijs, meldt AP.

De aanleiding voor deze media-aandacht is een kogelfragment dat uit Kirks lichaam is verwijderd. Eerdere, voorlopige testresultaten konden dit fragment niet definitief koppelen aan het moordwapen. Toen de verdediging dit naar buiten bracht als mogelijk ontlastend bewijs, ontstond er online een storm aan complottheorieën over een mogelijke tweede schutter of een in scène gezette moord.

Aanklagers voelden zich genoodzaakt om in de pers te reageren en deze desinformatie te ontkrachten. Zij benadrukten dat het slechts om voorlopige resultaten ging. Volgens de verdediging was dit echter geen feitelijke correctie, maar een bewuste poging om de publieke opinie en een toekomstige jury te beïnvloeden.

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Uitgestelde beslissing en een afwezige getuige

Rechter Tony Graf zou gisteren oordelen over deze vermeende minachting van het hof, maar heeft zijn beslissing over het uitsluiten van de doodstraf uitgesteld tot vrijdag. Wel deed de rechter een andere belangrijke uitspraak: de voormalige huisgenoot en romantische partner van Robinson hoeft niet persoonlijk te getuigen tijdens de naderende voorlopige hoorzitting. De verdediging had hierom gevraagd om de geloofwaardigheid van de getuige aan te vechten, maar Graf oordeelde dat dit pas relevant is tijdens een eventueel strafproces.

Deze ontwikkelingen vormen de opmaat naar de cruciale voorlopige hoorzitting die op 6 juli van start gaat. Tijdens deze zitting zullen aanklagers de opgenomen verklaringen van de huisgenoot gebruiken. Zij moeten aantonen dat er voldoende bewijs is om een volwaardig proces te rechtvaardigen. Het belooft de meest uitgebreide presentatie van de bewijslast te worden sinds de fatale schietpartij op de campus van de Utah Valley University.

AP NL Beeld / Capital Pictures

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