Renze Klamer blikt terug op RTL Tonight: 'Ja, ik zat daar erg ongelukkig...'

Renze Klamer blikt in gesprek met het AD voor het eerst terug op zijn veelbesproken, abrupte vertrek bij het geflopte praatprogramma RTL Tonight.

Renze Klamer.

Klamer stak zijn onvrede niet onder stoelen of banken tijdens zijn interview met het AD. De presentator reed naar eigen zeggen dagelijks met een knoop in zijn maag naar de studio. Hij voelde zich extreem ongelukkig in een keurslijf van snelle bumpertjes en overdreven glamour. Het format paste simpelweg niet bij zijn nuchtere inslag. 'Ja, ik zat daar erg ongelukkig,' luidde zijn oordeel dan ook.

Wat misschien nog wel het meest stak, was zijn absolute bijrol achter de schermen. Waar Klamer normaal gesproken gewend is aan journalistieke vrijheid, was de ruimte voor eigen inbreng hier nagenoeg nihil. De presentator zat niet in de groepsapp van het programma, werd niet betrokken bij weekevaluaties en mocht geen 'nee' verkopen tegen voorgekauwde items.

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Toen zijn compromis - meer inhoudelijke vrijheid eisen voor de zondaguitzending - resoluut door de RTL-top werd weggewuifd, barstte de bom. Kritiek op de heilige talkshowformule bleek een absolute doodzonde te zijn. Klamer trok zijn conclusies en verliet het zinkende schip, zijn verbouwereerde collega's achterlatend.

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Kille stilte en een doorstart

Die plotselinge aftocht kwam hem op forse kritiek te staan van medepresentatoren Beau van Erven Dorens en Humberto Tan, die hem een schrijnend gebrek aan loyaliteit verweten. Klamer vindt die boosheid echter misplaatst, aangezien zij zich in vergaderingen wél kritiekloos achter het format schaarden. Een ongelukkige Instagram-grap van Klamer over het zoeken naar een nieuwe talkshowtafel zette de verhoudingen vervolgens nog verder op scherp. Van Beau hoorde hij nadien helemaal niets meer.

Ondanks de hardnekkige geruchten over onhandelbaar gedrag, die hij zelf stellig naar het rijk der fabelen verwijst, lacht de toekomst Klamer weer toe. Na een goed gesprek met de nieuwe zenderbaas Peter Lubbers mag hij dit najaar weer een eigen talkshow gaan presenteren op RTL 4. Dit keer wél op zijn eigen manier: met focus op de journalistiek en inhoud.