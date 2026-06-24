Typhoon
Typhoon.
Interview

Rapper Typhoon: 'Het gevecht is over, ik ben er gewoon'

Typhoon (41) komt vaak over als iemand die megadiepzinnig is, bijna een soort heilige, maar met dat beeld wil hij graag korte metten maken. Want ja, naar de buitenwereld toe is de rapper misschien iets gereserveerd en behoudend in wat hij zegt en denkt, maar hij heeft ook een wilde tijd met vrouwen meegemaakt en stuurt de hele dag door lompe memes naar vrienden van wie hij weet dat ze het kunnen hebben. ‘Domme humor, I love it.’ 

Fleur Baxmeier
14 minuten
Muziek
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Nieuwe Revu 26 Marie Broeckman

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