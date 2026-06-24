Jongens en meisjes apart: FvD-school krijgt groen licht en overheidsfinanciering

Forum-fractieleider Lidewij de Vos en Thierry Baudet in de Tweede Kamer.

De basisschool in Almere moest twee jaar geleden nog noodgedwongen haar deuren sluiten. De organisatie, die destijds volledig afhankelijk was van private donaties en de vrijwillige bijdragen van ouders, kreeg de financiën simpelweg niet rond. Daar is nu echter verandering in gekomen, want het Rijk trekt de portemonnee voor het onderwijsinitiatief, waardoor de deuren in augustus weer wijd openzwaaien voor een nieuwe lichting kleuters.

Voor FvD-oprichter Thierry Baudet is de heropening een regelrechte overwinning. Hij omschrijft de doorstart enthousiast als een absolute mijlpaal in de ontwikkeling van een eigen ideologische zuil. Volgens de partijleider is dit de eerste stap om zelfstandig intellectuelen, specialisten en ambtenaren op te leiden die de maatschappij op economisch, sociaal en cultureel front kunnen versterken.

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Dat de school nu wel belastinggeld ontvangt, is te danken aan het feit dat aan alle strenge overheidseisen is voldaan. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs bevestigt dat er inmiddels voldoende aanmeldingen zijn. Daarnaast is het inspectieadvies positief, zijn alle VOG's binnen en is er keurig overlegd met regionale onderwijspartijen. Dit bewijst dat de organisatie haar administratieve en kwalitatieve zaken nu goed op orde heeft.

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Terug naar het oude Europa

De school, die start met groep 1, hanteert een opvallend traditionele visie op het onderwijs. Zo is de filosofie stevig geworteld in de rotsvaste overtuiging dat het oude Europa superieur was aan het hedendaagse. Daarbij hanteert de school een opvallende scheiding: jongens en meisjes volgen aparte leertrajecten, een strategische keuze die direct gebaseerd is op de erkenning van biologische sekseverschillen.

Ondanks de uitgesproken ideeën van de oprichter, oordeelde de Onderwijsinspectie in 2022 al verrassend mild. Hoewel er destijds tijdens een bezoek slechts drie leerlingen werden aangetroffen, voldeed het curriculum aan de wettelijke normen. De school bevordert actief burgerschap, respecteert de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het onderwijs zou bovendien losstaan van de politieke dogma's van de partij. Het wordt interessant om te zien hoe deze theorie zich vanaf augustus in een volwaardig, gesubsidieerd klaslokaal gaat bewijzen.