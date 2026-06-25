Rutte buigt voor Trump: 'Ik ken uw irritaties, maar kijk naar de getallen'

Rutte met Trump in het Witte Huis.

Rutte stond in het Witte Huis voor een loodzware taak: de spanningen met Donald Trump temperen. Trump is kritisch op de NAVO, en die irritaties bereikten een kookpunt sinds zijn oorlog met Iran, meldt NOS. Dat bondgenoten als Spanje weigeren hun bases open te stellen voor de Amerikaanse strijdkrachten, is de president een grote doorn in het oog.

Defensieminister Hegseth deed daar onlangs nog een schep bovenop met de beschuldiging dat Europa 'te veel praat en te weinig progressie maakt'. De hernieuwde Amerikaanse dreiging om troepen uit Europa terug te halen, zette de trans-Atlantische verhoudingen verder op scherp.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Rutte probeerde de gemoederen te sussen met harde cijfers. 'Ik ken uw irritaties,' hield hij Trump voor. Hij wees de president op de vier- tot vijfduizend Amerikaanse vluchten die succesvol vanaf Europese bodem zijn opgestegen. Ook het platleggen van de luchthaven in Boekarest om Amerikaanse toestellen ruim baan te geven, gold als bewijs van steun.

Bekijk ook

De dood van de NAVO? | Nieuwe Revu

Persoonlijk compliment voor Rutte

Hoewel Trump de Europese inzet nog altijd wantrouwt, kreeg Rutte wel een persoonlijk schouderklopje. De president prees zijn leiderschap: 'Je hebt goed werk verricht.' Trump voegde eraan toe dat ze elkaar met een andere NAVO-baas waarschijnlijk niet eens hadden gesproken, omdat Amerika zich fundamenteel in de steek gelaten voelt.

Na de beladen ontmoeting benadrukte Rutte dat Trump, ondanks de forse kritiek, nog altijd 'toegewijd' zou zijn aan de alliantie. Of dat in de praktijk zo is, moet snel blijken. De ultieme lakmoesproef voor Ruttes reddingsactie volgt in juli. Dan verzamelen alle leiders zich in de Turkse hoofdstad Ankara voor een nieuwe, cruciaal geachte NAVO-top die garant staat voor vuurwerk.