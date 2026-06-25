Koning krijgt nieuwe Airbus: een schoolvoorbeeld van kapitaalvernietiging?
Gered of gegijzeld? Moerdijkers eisen harde garanties in ...
Jongens en meisjes apart: FvD-school krijgt groen licht ...
Werken tot je erbij neervalt: Merz eist dat ...
Kaviaar en wagyuburgers: FVD-Statenlid Martin Bos spendeert fortuin ...
Van gouden bergen naar bodemloze put: hoe de ...
Twee ton lichter, maar wel de grootste: de ...
De dood van de NAVO?
Woede om Brusselse 'rode loper' voor de Taliban
De zoete wraak van Richard de Mos: 'Als ...
Hezbollah: terreurgroep of maatschappelijke beweging?
UFC-vechter verbijstert toekijkende Trump met bizarre 'onthulling' over ...
Leon Verdonschot: 'Ronald van Tiggelen, wat zal u ...
De KGB-jaren van Vladimir Poetin: liegen, bedriegen, misleiden
Leon Verdonschot: 'Extinction Rebellion graaft eigen graf'
Meer Politiek
Politiek

Rutte buigt voor Trump: 'Ik ken uw irritaties, maar kijk naar de getallen'

NAVO-chef Mark Rutte reisde naar Washington om een woedende president Trump te sussen over de Europese militaire steun.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
Donald Trump
Maak ons je Google favoriet!
Rutte met Trump in het Witte Huis
Rutte met Trump in het Witte Huis.

Rutte stond in het Witte Huis voor een loodzware taak: de spanningen met Donald Trump temperen. Trump is kritisch op de NAVO, en die irritaties bereikten een kookpunt sinds zijn oorlog met Iran, meldt NOS. Dat bondgenoten als Spanje weigeren hun bases open te stellen voor de Amerikaanse strijdkrachten, is de president een grote doorn in het oog.

Defensieminister Hegseth deed daar onlangs nog een schep bovenop met de beschuldiging dat Europa 'te veel praat en te weinig progressie maakt'. De hernieuwde Amerikaanse dreiging om troepen uit Europa terug te halen, zette de trans-Atlantische verhoudingen verder op scherp.

Rutte probeerde de gemoederen te sussen met harde cijfers. 'Ik ken uw irritaties,' hield hij Trump voor. Hij wees de president op de vier- tot vijfduizend Amerikaanse vluchten die succesvol vanaf Europese bodem zijn opgestegen. Ook het platleggen van de luchthaven in Boekarest om Amerikaanse toestellen ruim baan te geven, gold als bewijs van steun.

Bekijk ook
De dood van de NAVO? | Nieuwe Revu

Persoonlijk compliment voor Rutte

Hoewel Trump de Europese inzet nog altijd wantrouwt, kreeg Rutte wel een persoonlijk schouderklopje. De president prees zijn leiderschap: 'Je hebt goed werk verricht.' Trump voegde eraan toe dat ze elkaar met een andere NAVO-baas waarschijnlijk niet eens hadden gesproken, omdat Amerika zich fundamenteel in de steek gelaten voelt.

Na de beladen ontmoeting benadrukte Rutte dat Trump, ondanks de forse kritiek, nog altijd 'toegewijd' zou zijn aan de alliantie. Of dat in de praktijk zo is, moet snel blijken. De ultieme lakmoesproef voor Ruttes reddingsactie volgt in juli. Dan verzamelen alle leiders zich in de Turkse hoofdstad Ankara voor een nieuwe, cruciaal geachte NAVO-top die garant staat voor vuurwerk.

NOS NL Beeld / Abaca Press

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.