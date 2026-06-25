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Politiek

Lukt het Trump nog om zijn beruchte grensmuur af te krijgen?

De regering-Trump voert een verwoede race tegen de klok om de omstreden grensmuur versneld te voltooien, aldus CNN.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
Donald Trump
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Donald Trump
Donald Trump

Trump heeft zijn zinnen gezet op een absolute afronding van zijn prestigeproject voor het einde van zijn ambtstermijn. Om dit te bereiken, moet het bouwtempo drastisch omhoog. Het plan is om wekelijks tien mijl aan nieuwe barrières uit de grond te stampen, met als ultiem doel zo'n 1.400 mijl aan fysieke afscheiding in 2027.

Volgens de Amerikaanse douane en grensbescherming (CBP) verloopt alles op rolletjes. Ze claimen voor op schema te liggen en ruimschoots onder het gigantische budget van 46,5 miljard dollar te blijven. De absolute focus ligt momenteel op het razendsnel dichten van de gaten tussen San Diego en de Golf van Mexico.

Toch is er een gigantisch struikelblok voor de regering. Waar eerdere muren voornamelijk op federaal eigendom werden gebouwd, loopt het huidige tracé dwars door de achtertuinen van Amerikaanse staatsburgers. Zonder deze cruciale grond kan de muur simpelweg niet gebouwd worden.

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Onteigening als botte bijl

Om de benodigde grond in staten als Texas in handen te krijgen, grijpt het ministerie van Justitie naar een zwaar juridisch middel: onteigening. Er is inmiddels een enorm blik aan advocaten opengetrokken om particuliere landeigenaren via de rechtbank tot overgave te dwingen. Tientallen rechtszaken lopen al. Hoewel de overheid deze strijd meestal wint, proberen bewoners de procedures massaal te rekken om op zijn minst een eerlijke prijs af te dwingen of toegang tot hun eigen land te behouden.

Lokaal stuit de agressieve aanpak vanuit Washington op felle weerstand. In grenssteden zoals Laredo weigert het stadsbestuur klakkeloos mee te werken. De burgemeester benadrukt dat zijn regio amper kampt met illegale oversteken, waardoor de gigantische muur functioneel overbodig is. Bovendien vreest men voor de desastreuze gevolgen voor de lokale watervoorziening en de lucratieve grensoverschrijdende handel. Zo verdeelt de muur niet alleen twee landen, maar ook de Amerikanen zelf.

CNN NL Beeld / Ad Media

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