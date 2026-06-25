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Thijs Römer: 'Als je mij niet kan vergeven, dan moet je geen kaartje kopen'

Thijs Römer doorbreekt de stilte na zijn zedenveroordeling. In een openhartig interview vertelt hij over zijn theatercomeback.

Redactie Nieuwe Revu
2 minuten
BN'ers
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Thijs Römer.
Thijs Römer.

Voor het eerst sinds zijn veelbesproken veroordeling in 2023 stapt Thijs Römer weer in de schijnwerpers. In het NPO Radio 1-programma MISCHA! deed de gevallen acteur uitgebreid zijn verhaal. Het gesprek ging over zijn straf, de publieke schandpaal en zijn omstreden terugkeer met de voorstelling Een vorm van eenzaamheid. Toch twijfelt hij openlijk over deze stap: 'Ik weet niet of ik de juiste keuze heb gemaakt'.

Tijdens de rechtszaak wegens het online misbruiken van minderjarige meisjes kwam Römer kil en afstandelijk over. Hij verklaart nu dat dit pure onmacht was. Met zijn zonnebril op voelde hij zich destijds als 'een flipperkast die op tilt slaat'. Hij wilde wel verantwoordelijkheid nemen, maar de connectie met zijn eigen gevoel was verbroken waardoor de juiste woorden en emoties ontbraken.

Verplichte therapie bracht hem naar eigen zeggen noodzakelijke inzichten. Römer erkent dat hij onbewust puur uitging van zijn eigen behoeftes, zonder rem. Een pijnlijke conclusie, al weigert hij verder in detail te treden over deze intensieve sessies. Dat onderwerp blijft privé. Wel dacht hij er serieus over na om het acteerwerk definitief aan de wilgen te hangen.

Begrip voor demonstranten

Toch kon hij het toneel niet loslaten; zonder het spelen voelt hij zich 'ergens dood'. Zijn comeback verloopt echter allerminst geruisloos. Bij de theaters verzamelen zich steevast boze demonstranten die zijn terugkeer onverteerbaar vinden. Römer toont daar opvallend genoeg begrip voor. Hij incasseert liever de fysieke protesten van mensen die hun stem laten horen, dan de laffe, anonieme doodsverwensingen die hij via Instagram ontvangt. 'Als je mij niet kan vergeven, dan moet je geen kaartje kopen en niet naar me komen kijken. Dat hoeft ook helemaal niet,' aldus Römer.

Voor Römer is deze solovoorstelling een bewuste eerste stap terug in de openbaarheid. Op het podium vindt hij eindelijk de woorden die hem in de kille rechtszaal in de steek lieten. Hier kan hij spreken vanuit zijn hart. Volgens de acteur werpt dit zijn vruchten af, aangezien bezoekers na afloop vaak aangeven dat hun vertroebelde beeld over hem toch enigszins is gekanteld.

De Telegraaf NL Beeld / Patrick van Emst

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