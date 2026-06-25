Rapper Typhoon onthult: ‘Ik zou al twintig keer gecanceld zijn...’

Typhoon.

Lange tijd stond Typhoon (echte naam Glenn de Randamie) bekend als de afwachtende romanticus. Jarenlang kon hij in stilte smachten naar onbereikbare liefdes, waarna brutale vrienden er uiteindelijk vandoor gingen met het meisje van zijn dromen. Zijn eigen terughoudendheid brak hem op, tot hij besloot het roer drastisch om te gooien en simpelweg te gaan genieten.

Wat volgde was een uitbundige fase die hij zelf omschrijft als een groot festival. Hij liet zijn schroom vallen en dompelde zich onder in een leven vol vrouwen en avontuur. Het was een periode met een scherp randje, vol acties waarvan hij nu lachend toegeeft dat ze niet altijd even handig waren.

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Toch kijkt hij zonder spijt terug op deze losbandige tijd. Het bleek de ultieme remedie tegen zijn bindingsangst. Pas door die angst recht in de ogen te kijken en de controle los te laten, maakte hij zichzelf klaar voor de ware liefde. Toen hij Marie ontmoette, kon hij zich eindelijk zonder twijfels overgeven aan hun relatie.

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Gecanceld door lompe memes

Wie denkt dat Glenn thuis op de bank onafgebroken zware, filosofische gesprekken voert, heeft het flink mis. Het imago van de megadiepzinnige denker strookt totaal niet met de man die urenlang voetbalwedstrijden terugkijkt en hardop lacht om snoeiharde stand-upcomedy van Dave Chappelle of Theo Maassen.

Naar de buitenwereld toe houdt de rapper zich in, maar in appgroepen met vrienden sneuvelt elk taboe. De hele dag door vuurt hij de meest lompe, grensoverschrijdende memes af. Humor is voor hem dé manier om te relativeren, al beseft hij goed dat deze domme humor het publieke daglicht beter niet kan zien. 'Ik zou al twintig keer zijn gecanceld als mensen zouden weten wat ik allemaal deel met mijn vrienden'.