Thijs Römer: 'Als je mij niet kan vergeven, ...
Glen Matlock, de vergeten Sex Pistol: 'Punk was ...
Renze Klamer blikt terug op RTL Tonight: 'Ja, ...
Frans Duijts over Gerard Joling: 'Hij stopt pas ...
Geen radio, wel volle zalen: het grenzeloze succes ...
Frits Barend (79): 'Bij een gluiperd als hij ...
Deathcoreband Distant: 'We willen gewoon lompe muziek maken'
De stem van Ernie én meester van de ...
Jan Paparazzi over WK-hits: 'Als je echt een ...
Kim-Lian van der Meij over de AI-presentatrice in ...
DJ Mark 'Buzz Fuzz' Vos: 'Dít is de ...
Maxim Hartman he-le-maal klaar met ‘afschuwelijke’ Angela de ...
Kan Ye nou wel of niet? Het charmeoffensief ...
Catherine Keyl over haar clash met Harry Mens: ...
Meindert Talma’s muzikale portretten: een ode aan de ...
Meer Showbizz
Showbizz

Rapper Typhoon onthult: ‘Ik zou al twintig keer gecanceld zijn...’

Rapper Typhoon lijkt vaak een diepzinnige heilige, maar achter dat gereserveerde imago schuilt een verrassend wilde, rauwe kant.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
Muziek
BN'ers
Maak ons je Google favoriet!
Typhoon.
Typhoon.

Lange tijd stond Typhoon (echte naam Glenn de Randamie) bekend als de afwachtende romanticus. Jarenlang kon hij in stilte smachten naar onbereikbare liefdes, waarna brutale vrienden er uiteindelijk vandoor gingen met het meisje van zijn dromen. Zijn eigen terughoudendheid brak hem op, tot hij besloot het roer drastisch om te gooien en simpelweg te gaan genieten.

Wat volgde was een uitbundige fase die hij zelf omschrijft als een groot festival. Hij liet zijn schroom vallen en dompelde zich onder in een leven vol vrouwen en avontuur. Het was een periode met een scherp randje, vol acties waarvan hij nu lachend toegeeft dat ze niet altijd even handig waren.

Toch kijkt hij zonder spijt terug op deze losbandige tijd. Het bleek de ultieme remedie tegen zijn bindingsangst. Pas door die angst recht in de ogen te kijken en de controle los te laten, maakte hij zichzelf klaar voor de ware liefde. Toen hij Marie ontmoette, kon hij zich eindelijk zonder twijfels overgeven aan hun relatie.

Bekijk ook
Rapper Typhoon: 'Het gevecht is over, ik ben er gewoon' | Nieuwe Revu

Gecanceld door lompe memes

Wie denkt dat Glenn thuis op de bank onafgebroken zware, filosofische gesprekken voert, heeft het flink mis. Het imago van de megadiepzinnige denker strookt totaal niet met de man die urenlang voetbalwedstrijden terugkijkt en hardop lacht om snoeiharde stand-upcomedy van Dave Chappelle of Theo Maassen.

Naar de buitenwereld toe houdt de rapper zich in, maar in appgroepen met vrienden sneuvelt elk taboe. De hele dag door vuurt hij de meest lompe, grensoverschrijdende memes af. Humor is voor hem dé manier om te relativeren, al beseft hij goed dat deze domme humor het publieke daglicht beter niet kan zien. 'Ik zou al twintig keer zijn gecanceld als mensen zouden weten wat ik allemaal deel met mijn vrienden'.

Nieuwe Revu 26 NL Beeld / Patrick van Emst

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.