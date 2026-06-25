Gezondheidsraad verklaart oorlog aan de borrel: alcohol is definitief het nieuwe roken

De Gezondheidsraad is onverbiddelijk: alcohol is levensgevaarlijk. Jouw biertje moet uit de supermarkt en in een neutraal pakje.

Beeld ter illustratie.

Het nieuwe advies van de Gezondheidsraad slaat in als een bom. Volgens de onderzoekers bestaat er simpelweg geen veilige ondergrens meer; elk glas bier of wijn dat je achteroverslaat is er één te veel. Het hardnekkige fabeltje dat een dagelijks rood wijntje de bloedvaten beschermt, belandt nu definitief in de wetenschappelijke prullenbak, meldt NOS.

De raad eist een keiharde, haast puriteinse aanpak om ons drinkgedrag drastisch te denormaliseren, exact zoals dat eerder bij tabak is gebeurd. Dat betekent in de praktijk dat de traditionele vrijdagmiddagborrel op kantoor straks standaard alcoholvrij moet zijn.

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Bovendien moeten we definitief afscheid nemen van het gemakkelijke kratje pils in de lokale supermarkt. Als het aan de experts ligt, wordt drank uitsluitend nog verkocht in speciaalzaken, weggestopt in gruwelijke, blanco verpakkingen vol morbide gezondheidswaarschuwingen.

De ontnuchterende miljardenrekening

Deze ongekende maatregelen zijn niet uitsluitend bedoeld om de zeven soorten kanker en ernstige orgaanschade te voorkomen. De experts willen vooral de gigantische maatschappelijke verwoesting keihard indammen. Alcohol kost de Nederlandse samenleving namelijk jaarlijks tussen de twee en zes miljard euro aan exploderende zorgkosten, extra politie-inzet bij uitgaansgeweld en gigantisch productieverlies. Wanneer je daar de 65.000 jaarlijkse spoedgevallen en het schokkende aantal verkeersdoden bij optelt, wordt de roep om een absolute nultolerantie plotsklaps glashelder.

Een snoeihard verbod op ook maar één druppel alcohol in het verkeer is dan ook een van de belangrijkste speerpunten. Toch krijgt de politiek nog een loodzware kluif aan deze drastische omslag. De invloedrijke alcohollobby draait achter de schermen ongetwijfeld al overuren om de torenhoge accijnsverhogingen en de strenge marketingverboden te traineren. Het laatste rondje in dit verhitte debat is absoluut nog niet gegeven.