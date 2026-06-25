WhatsApp verandert binnenkort in een app die je bijna niet meer herkent

Beeld ter illustratie.

Na zeven jaar geeft de oude leiding het stokje door aan Kunal Shah. In Europa is deze 47-jarige zakenman een grote onbekende, maar in zijn thuisland India wordt hij vereerd als een pionier in de financiële technologie. Het is een veelzeggende zet van Meta-baas Mark Zuckerberg, die Shah binnentrok met een duizelingwekkende investering van 900 miljoen euro in diens bedrijf. Shah brengt geen klassieke IT-achtergrond mee, maar wel een meedogenloze focus op keiharde verdienmodellen, aldus het AD.

De opdracht vanuit het hoofdkantoor is glashelder: WhatsApp moet structureel geld gaan opleveren. Hoewel ruim drie miljard mensen de app dagelijks openen, vallen de inkomsten vies tegen. Sinds de berichtendienst in 2016 volledig gratis werd, vormt het voor Meta vooral een peperdure infrastructuur zonder overtuigende kassa. Daar moet deze Indiase rekenmeester nu drastisch verandering in gaan brengen.

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De dagen dat we WhatsApp puur als een platform voor privégesprekken zagen, lijken daarmee definitief geteld. De kersverse topman hint online al stevig op het enorme onbenutte potentieel. Deskundigen vermoeden dat de dienst in hoog tempo zal evolueren naar een zogeheten alles-in-1-app, vergelijkbaar met het succesvolle Chinese WeChat. Een digitale omgeving waarin je straks niet alleen appt, maar ook direct je rekeningen splijt, vliegtickets boekt en kleding afrekent.

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De chat-app als verkapte bank?

Toch is deze strategische transitie een wandeling door een mijnenveld. Socialemedia-expert Joey Scheufler zegt in het AD dat een transformatie tot volwaardige bank niet uit wordt uitgesloten. Agressieve verdienmodellen kunnen echter averechts werken. Consumenten zijn simpelweg verwend met een reclamevrije, kosteloze ervaring. Zodra storende pop-up advertenties onze persoonlijke chats binnendringen of basisfuncties plotseling geld kosten, is een massale uittocht naar veilige havens zoals Signal of Telegram onvermijdelijk.

WhatsApp zal de komende jaren dus continu op een slappe koord moeten balanceren. De verwachte koers leunt zwaar op subtielere inkomstenbronnen, zoals exclusieve premium-functies, betaalde bedrijfskanalen en naadloze shopping-ervaringen. De ultieme vuurdoop voor Kunal Shah is niet óf hij miljarden uit WhatsApp kan persen, maar of hij dat voor elkaar krijgt zonder de kritische gebruiker direct weg te jagen.