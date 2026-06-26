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Politiek

Onthulling: dit astronomische bedrag betaalt Koning Charles aan belasting

Koning Charles gooit als allereerste Britse vorst ooit zijn financiële boeken open voor het publiek. Een unicum.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
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Koning Charles
Koning Charles.

Waar de gemiddelde sterveling de fiscus met angst en beven tegemoet ziet, tikt de koning van het Verenigd Koninkrijk geheel vrijwillig 12,9 miljoen pond (ruim 15 miljoen euro) af over het belastingjaar 2024-2025. Het Britse koningshuis is wettelijk namelijk helemaal niets verplicht als het op belastingen aankomt, aldus nu.nl.

Ook kroonprins William doet een flinke duit in het doorzichtige zakje. De beoogde troonopvolger droeg in dezelfde periode maar liefst 9 miljoen euro af aan inkomsten- en vermogenswinstbelasting. Hoewel wijlen Queen Elizabeth en Charles achter de schermen al sinds 1993 vrijwillig de Britse staatskas spekten, weigerden ze tot nu toe steevast om de exacte bonnetjes te laten zien. Aan die geheimzinnigheid is nu officieel een einde gekomen.

Deze plotse transparantie is natuurlijk geen toeval, maar een zorgvuldig uitgedachte pr-strategie. De reputatie van de Windsors liep de afgelopen jaren zware deuken op, met als absoluut dieptepunt de schandalen rondom ex-prins Andrew. Hij resideerde gratis op koninklijke grond en ligt onder vuur door de Epstein-files. Met het onthullen van deze miljoenenafdracht - waarmee Charles volgens de BBC pardoes in de top honderd grootste belastingbetalers van het land belandt - hoopt de vorst het geschonden vertrouwen te herstellen.

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De rekening voor de Brit stijgt

Toch is het niet alleen maar eenrichtingsverkeer vanuit de koninklijke portemonnee richting de schatkist. Uit het nieuwste jaarverslag blijkt namelijk tegelijkertijd dat de jaarlijkse overheidsbijdrage voor het koningshuis de komende jaren gigantisch in de lift zit. Vanaf 2027 mogen de Britse burgers gezamenlijk bijna 100 miljoen pond ophoesten om de monarchie structureel draaiende te houden.

Dat astronomische bedrag is volgens het koningshuis onmisbaar om de institutie de eenentwintigste eeuw in te loodsen. De extra miljoenen vloeien niet naar koninklijke theekransjes, maar zijn strikt geoormerkt voor het achterstallige onderhoud van afbrokkelende paleizen, geavanceerde cyberbeveiliging en de hoognodige verduurzaming van de eeuwenoude gebouwen. Of deze nieuwe openheid de zure nasmaak van die kostenstijging bij de bevolking wegspoelt, zal snel genoeg blijken.

nu.nl NL Beeld / PA Images

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