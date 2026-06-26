Leon Verdonschot: 'Dat de Taliban inmiddels ook geld verdienen met belastingen, maakt ze niet minder terroristisch’

Beste premier Jetten,



Ik geloof niet dat Sylvester Stallone van veel films spijt heeft, en waarom zou hij ook, maar binnenkort verschijnt zijn autobiografie in Nederland, en ik ben toch wel benieuwd naar zijn terugblik op Rambo 3 uit 1988, waarin John Rambo het niet opneemt tegen een lokale sheriff en zijn korps (dat was 1), ook niet tegen de Vietcong (2), maar tegen de Russen. Dat doet hij in een land dat Afghanistan heet, en met behulp van lokale verzetsgroepen. Die islamitische verzetsgroepen kennen we tegenwoordig heel goed. Ze heten de Taliban.

We hebben in Nederland nogal een bijdrage geleverd aan een veiliger Afghanistan. Bijna twintig jaar lang zaten er Nederlandse militairen in het land, Nederland leidde de missie in de provincie Uruzgan, en daar werkten burgermedewerkers, politieagenten, diplomaten ontwikkelingswerkers en duizenden Defensiemedewerkers aan mee. Er kwam een democratisch gekozen regering in het land, een behoorlijk mediavrijheid, de levensverwachting steeg, het leger en de politie werden opgebouwd.

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Maar toen de Amerikanen zich in 2021 terugtrokken uit Afghanistan veroverden de Taliban heel snel het land. De hel die islamitisch fundamentalisme heet, is sindsdien weer terug in Afhanistan. Vrouwen mogen niet werken, niet studeren en moeten een boerka dragen. Muziek is verboden, de meeste sporten ook. Terug bij af. Terug in het stenen tijdperk.

De Taliban, hier in Afghanistan.

Niet voor niets is er maar één land ter wereld doe de Taliban erkent als de regering van Afghanistan, en dat land is Rusland. En toch zaten deze week vijftien landen in Brussel om de tafel met precies die niet-erkende regering van Afghanistan. Met de Taliban, met de vleesgeworden terreur. Een van die vijftien landen was Nederland. Om te praten over de terugkeer van Afghanen.

Het hele idee van een regering niet erkennen is dat je vervolgens ook nooit met ze praat, omdat je ze daarmee legitimeert, en zo alsnog erkent. Je kunt alleen praten met wat en wie je erkent. Als ik een atheïst ben en ik erken God niet, kan ik geen gesprekken met Hem voeren. Doe ik dat toch, dan erken ik hem daarmee, en ben ik dus geen atheïst meer. De Taliban vormen een terroristische organisatie, nauw verbonden met Al Qa’ida. Dat ze inmiddels ook geld verdienen met belastingen, en niet alleen meer met drugshandel, ontvoeringen en afpersingen, maakt ze niet minder terroristisch. Staatsterreur is ook terreur. Ze hebben het geluid van vrouwenstémmen in openbare ruimten verboden – hoeveel meer bewijs wil je hebben?

Dat ze met alle egards zijn ontvangen en dat vijftien landen met ze praten, is een klap in het gezicht van de bevolking van Afghanistan, van dertigduizend Nederlandse militairen en van alle Afghaanse tolken en beveiligers die onze militairen ondersteunden en die we daarna keihard hebben laten stikken. En nu opnieuw.



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