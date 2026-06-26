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Politiek

'Boze' Dilan Yesilgöz appt Wilfred Genee tijdens uitzending: 'Wil langskomen...'

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside kreeg presentator Wilfred Genee ineens een appje van niemand minder dan Dilan Yesilgöz.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
Dilan Yesilgöz
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Yesilgöz in de Tweede Kamer.
Yesilgöz in de Tweede Kamer.

Tijdens de vroege uitzending van donderdag liet Johan Derksen zich kritisch uit over minister van Defensie Dilan Yesilgöz. De Snor was van mening dat zij de pers vals had voorgelicht over een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Yesilgöz zei dat Oekraïne drones zou ontvangen, maar het bleek echter om kruisraketten te gaan. Het gaat om 700 kruisraketten ter waarde van 250 miljoen euro.

Derksen raakte hierover in discussie met tafelgast en ras-VVD'er Chris Woerts. 'In het verleden, als een politica dat deed, dan kon ze vertrekken, ze neemt niet alleen de media in de maling, ze neemt ons allemaal in de maling,' trapte Derksen het gesprek af. Woerts reageerde gevat en koeltjes: 'Of het nou drones of raketten zijn, het ontploft allebei'.

Derksen is het niet eens met de wapenlevering, aangezien kruisraketten doelen diep in Rusland kunnen raken. De Snor vreest dat Poetin wraak zal nemen, en wees erop dat andere Europese landen erg terughoudend zijn in het leveren van kruisraketten aan Oekraïne. 'Misschien is dat wel een keer goed,' reageerde Woerts op het statement dat Rusland wordt uitgedaagd. 'Het is een langgekoesterde wens van Oekraïne om kruisraketten te hebben.'

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Appjes van Dilan

'Jij hebt trouwens ook al een appje gekregen van Dilan Yesilgöz hè, of niet?' vroeg Wilfred Genee aan Woerts in de late uitzending. 'Ja, Dilan is boos,' antwoordde de huis-VVD'er van Vandaag Inside. 'Ze wil graag langskomen om de zaak even recht te zetten zegt ze,' aldus Genee met de telefoon in zijn hand.

'Die is altijd heel erg gepikeerd als iemand iets zegt,' deed Derksen er een schepje bovenop. Hij verweet de minister dat ze niet open is geweest over de gang van zaken. 'Je moet altijd open zijn, nooit dingen verbloemen,' aldus het advies van Woerts aan Yesilgöz. Wie weet zien we haar de komende dagen verschijnen in een uitzending van Vandaag Inside.

Vandaag Inside NL Beeld / Jeroen Meuwsen

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