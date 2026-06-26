Radio-DJ Erik de Zwart over het einde van Mattie en Marieke: 'Waarschijnlijk smeulde er al langer iets...'

Mattie en Marieke (inzet: Erik de Zwart)

Na acht jaar valt een van de succesvolste radioduo’s van Nederland uiteen. Wat maakte Mattie Valk (41) en Marieke Elsinga (39) zo bijzonder en hoe kijken radiocollega’s naar hun besluit? Revu deed voor u een rondje door radioland.

Onrust in radioland, wat is er aan de hand?

De radiowereld staat deze zomer volledig op zijn kop. Nog voordat het stof is neergedaald rond het vertrek van Froukje de Both en Gordon uit de ochtendshow van Radio 10 en de aankondiging van hun opvolgers Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, die overstappen van NPO Radio 2 naar Radio 10, volgt opnieuw een aardverschuiving in radioland. Na acht succesvolle jaren zetten Mattie Valk en Marieke Elsinga namelijk een punt achter hun gezamenlijke ochtendshow op Qmusic. Marieke kiest bewust voor een nieuw avontuur met een eigen vrijdagmiddagprogramma, terwijl Mattie vasthoudt aan zijn grote liefde: de ochtendradio. Opvallend is dat hij niet kiest voor een vaste opvolger, maar met een wisselend team verdergaat. De veranderingen laten zien hoe onrustig het momenteel is in radioland. Presentatoren wisselen van zender, vertrouwde duo’s vallen uiteen en luisteraars moeten de komende maanden wennen aan een flink aantal nieuwe geluiden op de Nederlandse radio.

Mattie en Marieke zijn we als duo zo vergeten, toch?

Zeg dat niet te snel. Iedereen is vervangbaar, maar deze twee hebben de afgelopen jaren toch wel een frisse stempel gedrukt op ochtendradio. Waar veel ochtendshows draaien om grappen, spelletjes en het nieuws, maakten zij juist ruimte voor persoonlijke verhalen, spontane gesprekken en herkenbare dagelijkse situaties. Hun openheid, zelfspot en chemie zorgden ervoor dat luisteraars het gevoel kregen aan tafel te zitten bij twee goede vrienden. Ze durfden zich kwetsbaar op te stellen, zonder dat de energie of het tempo uit de uitzending verdween. Die vanzelfsprekende wisselwerking, waarin humor en oprechte gesprekken moeiteloos samengingen, zal vanaf september door veel trouwe luisteraars worden gemist. Oftewel: Mattie Valk en Marieke Elsinga hebben de ochtendradio de afgelopen acht jaar een heel eigen gezicht gegeven.

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‘We sluiten nu een iconisch hoofdstuk af’

Wat vinden Mattie en Marieke van zichzelf?

‘Alles in onze show moet retegeil en fancy zijn.’

Wat vinden wij van Mattie en Marieke?

Hilversum is het enige dorp waar een scheiding carrièrekansen oplevert.

Wat vinden anderen van Mattie en Marieke?

Tineke de Nooij- eerste vrouwelijke radio-dj

‘Ik heb gelezen dat Mattie en Marieke stoppen als duo en dacht meteen: dit is een goede oplossing. Zoiets houdt gewoon een keer op. Marieke blijft gelukkig wel radio maken en televisie erbij combineren, dat heb ik ook altijd gedaan. Ik vind nog steeds dat de beste tv-presentatoren van de radio komen. Radiomaken doe ik nu, op m’n 85ste, nog steeds bij Radio Laren. Ik vind het heerlijk, lekker muziek draaien. Marieke heb ik met belangstelling gevolgd. Ik vind haar een talentvolle, frisse verschijning. Of ik haar vaak op de radio heb gehoord? Nee. Ik luister eigenlijk nooit naar andere radioprogramma’s, omdat ik het alleen maar leuk vind wat ik zelf doe. Ik vind het leuk om radio te maken en niet per se om naar te luisteren.’

Tineke de Nooij.

Rick Romijn- sidekick De 538 Ochtendshow

‘Mattie en Marieke maken een heel goed programma. Ze hebben allebei duidelijke karakters, waardoor iedereen zich wel met een van beiden kan identificeren. Daarom is het zo’n herkenbare ochtendshow geworden. Om eerlijk te zijn, luister ik niet dagelijks. Ik luister ongeveer één keer per maand terug, meer vaktechnisch. Met Mattie heb ik een goed contact. We spreken een paar keer per jaar af en gaan dan samen flipperen op flipperkasten. We delen radiofragmenten met elkaar en hebben zelfs weleens uitgesproken dat we ooit nog eens samen radio zouden willen maken. Ik snap de keuze van Marieke ook volledig. Ze heeft een jong gezin en juist die eerste jaren wil je als moeder bewust meemaken. Dat ze het acht jaar heeft volgehouden, vind ik ontzettend knap. Mattie is voor mij een ongelooflijk aardige gozer. Er is in de radiowereld best veel haat, nijd en afgunst, maar daar doe ik niet aan mee. Ik heb niets dan lof voor wat hij en Marieke samen hebben neergezet.’

Rick Romijn.

Jeroen Kijk in de Vegte- radioroutinier

‘Mattie en Marieke hebben samen iets neergezet wat er in Nederland nog niet was. Ze zijn zelfs naar Australië gegaan om inspiratie op te doen en hebben dat vervolgens op hun eigen manier geperfectioneerd. Hun persoonlijke leven was verweven met het programma, waardoor je als luisteraar het gevoel kreeg dat je ze echt kende. Een groot deel van dat succes is ook te danken aan Mattie. Wat mij betreft is hij een van de beste radiomakers van ons land, een echte radio-nerd en ik ben vooral nieuwsgierig hoe hij zichzelf straks opnieuw gaat uitvinden. Voor Marieke vind ik de terugkeer naar RTL Boulevard trouwens ook een enorme aanwinst. Mattie ken ik trouwens al heel lang. We hebben zelfs nog samen een paar maanden de ochtendshow bij Qmusic gemaakt. Ik ben eigenlijk alleen maar complimenteus over hem. Hij is een enorm aimabel mens en ik zou op radiogebied eerlijk gezegd niet weten waar hij níét goed in is.’

Jeroen Kijk in de Vegte.

Jan-Willem Roodbeen- verruilt Radio 2 voor Radio 10

‘Niemand zag dit aankomen. Het is echt een verrassing, ook door de timing. Wat ik vooral wil benadrukken, is de enorme prestatie van het hele team achter Mattie en Marieke. Luisteraars onderschatten vaak hoeveel werk er in zo’n ochtendshow gaat zitten. Achter die uitzending zit een eindredacteur, een redactie en een hele ploeg die alle verhaallijnen bedenkt en uitwerkt. De grote kracht van Marieke is dat ze heel makkelijk verbinding maakt met luisteraars. Mattie is juist een echt radiodier, zijn kracht zit in het radiomaken zelf. Juist omdat ze zo verschillend zijn, vullen ze elkaar perfect aan. Dat is ook de reden waarom het zo goed werkte. Je moet complementair zijn, niet hetzelfde. Zo is het bij Jeroen Kijk in de Vegte en mij ook; wij zijn enorm verschillend en juist daardoor versterken we elkaar.’

Erik de Zwart- radionestor Radio 10

‘Ik denk dat we een heel mooi radioduo uit elkaar zien gaan. Tegelijkertijd had ik ook het gevoel dat de koek een beetje op was. Dan moet je misschien stoppen op je hoogtepunt. Aan de buitenkant zie je niet wat er speelt, maar het feit dat Marieke meteen weer RTL Boulevard gaat doen, geeft wel aan dat er waarschijnlijk al langer iets smeulde. Dat soort dingen zie je als luisteraar meestal niet, en dat is ook logisch. De vuile was houd je binnen. De verschillende verschuivingen zetten de hele radiomarkt op z’n kop en daardoor ontstaan er ook weer kansen. Kansen voor Radio 10 met een nieuwe ochtendshow, kansen voor andere zenders en natuurlijk ook de vraag hoe Mattie zich verder gaat ontwikkelen. Ik denk dat de luisteraars Mattie sowieso leuk blijven vinden. Hij heeft al aangegeven dat hij met verschillende mensen gaat samenwerken en ik ben benieuwd hoe dat uitpakt.’



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