Foute Jongens: 'Ik roep al jaren dat er een Berlijnse Muur om Amsterdam moet komen'

Deze week richten de Foute Jongens hun pijlen op de hoofdstad, waar de betutteldrift en verbodzucht van ambtenaren in hun ogen geen grenzen kent. En dat allemaal onder leiding van ‘langetenenvrouwtje’ Femke Halsema.

Rob: Laat dit goed tot u doordringen, mijnheer Van Amerongen: de Parool-journalisten Paul Vugts en Wouter Laumans onderzoeken wekenlang hoeveel last winkeliers in de Amsterdamse binnenstad van criminele Syrische asielzoekers ondervinden, stellen vast dat de terreur ontoelaatbare vormen heeft aangenomen, besluiten tot publicatie van hun bevindingen over te gaan, maar vragen wel eerst nog, zoals het hoort, om een reactie in de Stopera.

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En wat geschiedt? De heren krijgen van enkele ambtenaren het verzoek om van publicatie af te zien omdat het ‘extreemrechts in de kaart zou spelen’.

I kid U not! Liever nog zien ze ten gemeentehuize de stad naar de gallemiezen gaan!

Gelukkig publiceerden Vugts en Laumans hun artikelen toch, waarna Vugts ook nog een cursiefje plaatste waarin hij kond deed van dit schandelijke staaltje persbeïnvloeding. Leidde het tot herrie in Pyongyang aan de Amstel? Verleende B&W de betrokken ambtenaren op staande voet ontslag? Welnee. En dat terwijl dit feitelijk nog erger was dan wat de toenmalige wethouder en loco-burgemeester Rutger Groot Wassink flikte met dat rapport – hij moffelde het heel lang weg – waaruit zonneklaar bleek dat anti-homogeweld onder allochtonen een groot probleem is.

Wacht even... Werden die ambtenaren misschien stiekem door B&W aangestuurd? Benieuwd!

Ik roep al jaren dat er een Berlijnse Muur om Amsterdam moet komen en dat de hele mikmak vervolgens afgezonken kan worden, als een hedendaags Atlantis

Het hoofdstedelijke ambtenarenapparaat – zo’n 20.000 fte’s – bemoeit zich hoe dan ook steeds heviger met van alles en nog wat, zoals ook uit deze affaire blijkt. De betutteldrift en verbodzucht zijn grenzeloos en vermoedelijk krijgen de beambten daarbij carte blanche van het nieuwe college met wederom NEGEN wethouders, andermaal onder leiding van het langetenenvrouwtje, dat onder het motto ‘Jouw stad is mijn stad’ uiteráárd weer 10.000 extra parkeerplaatsen wil schrappen en de toeristenbelasting tot 20 procent (!) wil verhogen, om maar eens enkele van de desastreuze plannen te noemen waarmee de Amsterdamse ondernemers nog nadrukkelijker de oorlog is verklaard.

Amsterdam moet weer van de Amsterdammers worden, vindt men in de Stopera (behalve als je een Jood bent, voeg ik daar gezien de totaal uit de hand gelopen Gaza-obsessie zelf aan toe). Goedbeschouwd zou een slogan als ‘eigen volk eerst’ om die reden passend zijn, maar ook dat zou extreemrechts vast wel weer in de kaart spelen.

Er zijn 1001 redenen om aandacht te besteden aan totaal mesjogge wethouders als het paardenmeisje Zita Pels en kiezerbedriegster Esma Lahlah, wier groenlinkse gedachtengoed – illegalen bestaan niet, vindt juffrouw Pels – het Amsterdamse beleid ook op ambtelijk niveau grotendeels bepaalt.

Een man van mijn leeftijd moet echter een beetje aan zijn gezondheid denken, al wil ik er wel nog op wijzen dat coalitiepartner D66 zich in de persoon van wethouder Alexander Scholtes evenmin onbetuigd laat. Hij wil geen fretten inzetten tegen de gigantische rattenoverlast van dit moment, die op zijn beurt een rechtstreeks gevolg is van de net zo gigantische, naar mijn stellige overtuiging bewust in stand gehouden, want toeristen wegjagende afvaloverlast. JA21 wil dat, met Rotterdam als voorbeeld, maar volgens Scholtes is die aanpak... taadah!... niet diervriendelijk genoeg. Nooit geweten dat fretten géén dieren zijn.

Zullen we dit voorlopig trouwens onder ons houden, mijnheer Van Amerongen? Voor je het weet, krijgen we vanuit de Stopera een publicatieverbod opgelegd!

Arthur: Breek me de bek niet open, ouwe. Ik roep al jaren dat er een Berlijnse Muur om Amsterdam moet komen en dat de hele mikmak vervolgens afgezonken kan worden, als een hedendaags Atlantis. Dat is spijtig voor jou, want je hebt een leuke pied-à-terre in het hartje van Goudeneeuws Mokum. (Jules Deelder in zijn Ziekte van Hedel-tirade: ‘Je zal der maar wonen an zo’n stinkgracht, waar de hele dag van die platboomde schuiten vol Moffen en Amerikanen voorbij kome drijven die je je vreten uit je bek zitten te kijken.’)

D66-sokpop Alexander Scholtes zei overigens tegen de Halsemabode dat de druk foeragerende knaagdiertjes onlosmakelijk bij Amsterdam horen, en dat vindt romancier Pieter Waterdrinker ook, want die schreef het allemaal in zijn bestseller De Rat van Amsterdam.

Nou, als ik wethouder van Rattenzaken was, zou ik de boa’s met stroomstokken en reuzelpistolen naar kansenwijken sturen, want daar ligt het witbrood altijd massaal te schimmelen op straat (neen, dat is geen bijvoederproject van de Partij voor de Halal Geslachte Dieren). Na de gruwelijke moord op de 17-jarige Lisa riep Scholtes dat gratis bokscursussen voor meisjes het beste wapen zijn tegen femicide en ander geweld van blanke mannen die gehersenspoeld zijn door Andrew Tate. Zie je die roedel jongeren al schaterlachen in een Amsterdams park als een 14-jarig meisje op haar met bloemetjes versierde fiets roept: ‘I Float like a butterfly, I sting like a bee?’

Scholtes lijkt sprekend op een kruising van Lonny Gerungan (van de Indische oppiepmandjes) en Wibi Soerjadi en heeft de gratis cursus Basic Bitch Boxing bedacht voor queers in 020 Nieuw-West, de hipste buurt van Amsterdam, als ik de projectontwikkelaars mag geloven. Scholtes is zelf bokser en in de Reguliersdwarsstraat (Rue de Vaseline in de volksmond) krijsen ze ‘Rocky, Rocky!’ als hij weer eens op werkbezoek is. Er staat dan altijd wel weer een valse kapper tussen de afvalbergen te gillen dat ‘Sandra’ een Richard Geertje moet doen met zijn fretjes.

Het verhaal van Parool-journalisten Wouter Laumans (Mocro Mafia) en Paul Vugts over de criminele Syriërs doet mij denken aan de recente explosie in het plofkraakatelier in Osdorp. Het hele kalifaat wist dat die knullen niet alleen maar aan het chillen en ballen waren in de kelderbox (anders had het legioen ambtenaren van Halsema dat wel gehoord tijdens de vrijdagpreek in moskee Arrabitha Al-Islamia). Alleen de driehoek wist van niks. Wolla, dat is raar, broer.

Ik sluit af met de Ziekte van Hedel, die knetterende tirade van Jules Deelder tegen 020: ‘En maar strompele door die zeventiende eeuw. Stelletje krokekokers! Wat vinde die mense d’r eige belangrijk! Ze kenne geen scheet laten of hij mot in het hele land geroke worde. Slaat de krante der maar op na. Wat interesseer míjn et nou wat er in die grafstad gebeur? Niet dat ik wat tegen Amsterdammers heb. ’t Zijn beste mensen, hebben een goed hart, ’t Moest alleen gekóókt op ter rug hangen en dan zo laag dat de honden erbij kennen.’



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