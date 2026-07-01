Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 27e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 27.

De Verenigde Staten bestaan op 4 juli 250 jaar en dat wordt gevierd met een feest waarop de net tachtig geworden president Donald Trump weer eens centraal zal staan. Kenners vergeleken zijn MAGA-beweging al meermaals met een sekte, maar is er ook een kans dat de betovering op korte termijn verbreekt? En hoe zwaar zijn de repercussies voor afvalligen die wagen om MAGA de rug toe te keren?

Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen over haar tijd in de VS

Na tien jaar Amerika neemt correspondent Karlijn van Houwelingen (37) afscheid van haar tweede thuis. Ze reisde door 47 staten, sprak met Trump-aanhangers, activisten en immigranten en zag het land veranderen langs het optimisme van Obama naar het tijdperk-Trump. ‘Die man is alleen nog maar bezig met zijn eigen glorie.'

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Heimwee naar Gaza

Iets meer dan twintig jaar geleden trok de toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon zijn land terug uit de Gazastrook. Daar bestonden sinds 1967 Joodse nederzettingen naast de bestaande Palestijnse steden. Maar in 2005 vond Sharon het genoeg geweest waarna hij duizenden bewoners evacueerde uit het gebied. Na de Hamas-aanslag op 7oktober 2023 dromen oud-bewoners en rechtse politici van een terugkeer naar Gaza.

Luuk Koelman: AI bepaalt, wat jij betaalt

AI weet wat je gaat betalen nog vóór jij het zelf weet. In de Verenigde Staten experimenteren bedrijven al met algoritmes die prijzen aanpassen aan de unieke, persoonlijke situatie van elke consument afzonderlijk. Zelfs rouw is daarbij geen taboe