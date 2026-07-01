Een Delta-vliegtuig
Een Delta-vliegtuig.
Mens & Maatschappij

Luuk Koelman: 'AI weet wat je gaat betalen, nog vóór jij het zelf weet'

Een Delta-vliegtuig.

AI weet wat je gaat betalen nog vóór jij het zelf weet. In de Verenigde Staten experimenteren bedrijven al met algoritmes die prijzen aanpassen aan de unieke, persoonlijke situatie van elke consument afzonderlijk. Zelfs rouw is daarbij geen taboe.

Luuk Koelman
14 minuten
AI
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Nieuwe Revu 27 ANP, NL Beeld

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