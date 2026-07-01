Printabonnees genieten dezelfde voordelen als abonnees met een Tijdschrift.land Privacy abonnement.
Nieuwe Revu en Tijdschrift.land zijn onderdeel van Pijper Media
Op deze website gebruiken we cookies en vergelijkbare functies om eindapparaatinformatie en persoonlijke gegevens (zoals IP-adressen of browserinformatie) te verwerken. De verwerking wordt gebruikt voor doeleinden zoals het integreren van inhoud, externe diensten en elementen van derden, statistische analyse/meting, gepersonaliseerde reclame en de integratie van sociale media. Afhankelijk van de functie worden gegevens doorgegeven aan
maximaal
derden
en door hen verwerkt.
Luuk Koelman: 'AI weet wat je gaat betalen, nog vóór jij het zelf weet'
Een Delta-vliegtuig.
AI weet wat je gaat betalen nog vóór jij het zelf weet. In de Verenigde Staten experimenteren bedrijven al met algoritmes die prijzen aanpassen aan de unieke, persoonlijke situatie van elke consument afzonderlijk. Zelfs rouw is daarbij geen taboe.