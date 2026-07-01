Karlijn van Houwelingen.
Karlijn van Houwelingen.
Interview

Correspondent Karlijn van Houwelingen: 'Trump is alleen nog maar bezig met zijn eigen glorie'

Na tien jaar Amerika neemt correspondent Karlijn van Houwelingen (37) afscheid van haar tweede thuis. Ze reisde door 47 staten, sprak met Trump-aanhangers, activisten en immigranten en zag het land veranderen langs het optimisme van Obama naar het tijdperk-Trump. ‘Die man is alleen nog maar bezig met zijn eigen glorie.’

Ryan Claus
13 minuten
Amerika
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Nieuwe Revu 27 Sergio Avellaneda

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