Geert Wilders komt na WK-verlies Nederland met boodschap aan Marokko

Na het verlies van Nederland tegen Marokko heeft Geert Wilders zich laten gelden met een boodschap via X.

De afbeelding in kwestie.

Bondscoach Ronald Koeman gooide zijn opstelling in Monterrey vlak voor de aftrap volledig om. Met vijf verdedigers hoopte Oranje de aanvalsdrift van de sterke Afrikaanse kampioen in te dammen. Het werd echter een pijnlijk schouwspel waarin Nederland lijdzaam achteruit liep. Het veel betere Marokko dicteerde het tempo en dwong een fantastisch keepende Bart Verbruggen continu tot cruciale reddingen.

Tegen de verhoudingen in leek het stuurloze Oranje toch nog met de overwinning aan de haal te gaan. Cody Gakpo schoot in de slotfase hard raak na goed voorbereidend werk van Crysencio Summerville. Het leverde een zwaar beladen en emotioneel moment op voor de doelpuntenmaker. Lang kon Nederland er niet van genieten, want ver in blessuretijd kopte Issa Diop de verdiende gelijkmaker binnen.

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Een zenuwslopende verlenging volgde, waarin Verbruggen zijn ploeg andermaal op miraculeuze wijze op de been hield. Het bleek slechts uitstel van executie. In de onvermijdelijke strafschoppenserie ging het alsnog faliekant mis. Waar Teun Koopmeiners nog wel scoorde, misten Justin Kluivert, Quinten Timber en Summerville. Ismael Saibari schoot vervolgens de beslissende pingel binnen, waardoor het toernooi voor Nederland definitief voorbij is.

Scheidsrechter Wilders deelt uit

Terwijl miljoenen supporters nog de wonden likten van deze dramatische WK-exit, klonk er op sociale media verrassend genoeg gejuich uit politieke hoek. PVV-leider Geert Wilders greep zijn kans op X om met een flinke dosis leedvermaak in te haken op de uitschakeling. Hij publiceerde al snel een uiterst curieuze AI-afbeelding van zichzelf.

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Op het opmerkelijke plaatje figureert Wilders pontificaal als scheidsrechter, die na afloop met een lachend gezicht de hand schudt van de Marokkaanse sterspeler Achraf Hakimi. Met de korte tekst 'Gefeliciteerd Marokko' maakte hij zijn ludieke post af. De post volgt op Wilders' eerdere bericht, waarin hij als scheidsrechter een rode kaart geeft aan een Marokkaanse speler, met het bijschrift 'Komt goed'.