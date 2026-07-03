De Telegraaf-journalist over mishandeling Sylvia Geersen: 'Ik hoop niet dat Henk uit angst zo heeft gereageerd'

Een vermeende mishandeling, een oud-toptrainer, een fotomodel en een café vol opvallende figuren. De naam van Henk ten Cate (71) duikt steeds nadrukkelijker op in een zaak die alleen maar groter wordt...

Henk ten Cate, Matthijs Albers en Sylvia Geersen.

Een akkefietje rondom een voetbaltrainer en een fotomodel... Wat is er aan het handje?

De vermeende mishandeling van model Sylvia Geersen in een Rotterdams café houdt de gemoederen flink bezig. Niet alleen vanwege de ernstige beschuldigingen aan het adres van de verdachte, maar ook door de rol die oud-voetbaltrainer Henk ten Cate volgens betrokkenen tijdens het incident zou hebben gespeeld; daarover lopen de verklaringen namelijk sterk uiteen.

Ten Cate vertelde in De Oranjezomer dat hij de situatie juist probeerde te sussen, waarbij hij benadrukte dat het volgens hem ‘niet zo zwaar’ was. Geersen stelt echter dat hij niets deed om haar te helpen en de vermeende dader zelfs in zijn gezelschap verkeerde. Ook stelt ze dat de aanleiding voor de ruzie een conflict met de dochter van Ten Cate was, waarna zij zou zijn mishandeld. De politie onderzoekt de zaak nog en de toedracht staat dus allerminst vast. Toch is het opvallend dat Ten Cate de ernst van het incident leek te relativeren, terwijl Geersen spreekt over serieuze mishandeling. Dat zijn twee lezingen die nogal ver uit elkaar liggen...

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Het schijnt dat Ten Cate goed kan acteren?

Nog maar tweeënhalf jaar geleden maakte Ten Cate zijn acteerdebuut in de Videoland-serie Sleepers. De voormalige toptrainer werd daarin door Robert de Hoog gecast als hoofd van de Criminele Inlichtingen Eenheid en kreeg positieve reacties op zijn natuurlijke spel. Die acteerervaring komt hem momenteel misschien onbedoeld nog van pas, nu hij na het incident met Geersen nadrukkelijk zijn eigen lezing van de gebeurtenissen geeft. Hoe het precies is verlopen, zal uiteindelijk uit het politieonderzoek moeten blijken. En of Henk zijn acteerambities een vervolg gaat geven, zien we vanzelf op het witte doek.

‘Ze werd geslagen, geduwd, over de grond gesleurd en met een vuurwapen bedreigd’

Wat vindt Henk ten Cate van zichzelf?

‘Ik heb geprobeerd de boel een beetje te sussen.’



Wat vinden wij van Henk ten Cate?

Hij verdient een Gouden Kalf in de categorie ‘Beste bijrol in een caféruzie’.

Wat vinden anderen van Henk ten Cate?

Bianca Otten - manager Sylvia Geersen

‘Ik was er niet bij, maar het is een feit dat Sylvia aangifte heeft gedaan van mishandeling en dat de politie camerabeelden in beslag heeft genomen. Veel meer kunnen wij er ook niet over zeggen. We wachten het af.’

Rob Goossens - RTL Boulevard

‘In eerste instantie vond ik er eigenlijk niet zoveel van. Ik dacht: dit komt allemaal vanzelf wel boven tafel. Maar toen Henk ten Cate zelf begon te beweren dat het allemaal wel meeviel, werd het toch een beetje gek. En dat werd natuurlijk niet minder toen Sylvia Geersen vertelde wat er volgens haar echt was gebeurd. Vanaf dat moment werd het verhaal pas echt interessant. Zij zegt namelijk dat de dader juist in het gezelschap van Henk zat en zelfs dat Henk hem heeft geholpen om weg te komen.

Dat zijn háár woorden; het kan natuurlijk ook zo zijn dat Henk dacht: dit moet stoppen, ik haal die man hier weg. Dan heb je het misschien over precies dezelfde handeling, alleen noemt Henk dat sussen. Maar wat hier vooral relevant is, is dat Henk ten Cate kennelijk banden heeft met deze persoon. Via deze zaak komen we er ineens achter dat hij banden heeft met het criminele milieu. Dat had ik eerlijk gezegd totaal niet zien aankomen. Ik ken hem vooral als voetballiefhebber. Hij had voor mij altijd het imago van een bedachtzame, redelijk erudiete trainer, een voorbeeldfiguur voor jonge spelers. Dat past niet bepaald bij iemand die met de onderwereld in een café zit. De Telegraaf schrijft over de types die erbij betrokken waren en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen.

Rob Goossens.

Wat voor café dat precies is? Ik denk niet dat het een jazzcafé is met een zondagochtendmatinee door een strijkkwartet. Ik ben er zelf nooit geweest en sinds dit nieuws heb ik ook geen enkele behoefte om daar ooit naartoe te gaan. Wat ik ook opvallend vond, is dat Henk ervoor koos om er zelf iets over te zeggen. Dat was een riskante move. Als hij had gezwegen, was het misschien veel sneller overgewaaid. Maar juist doordat hij uitspraken deed die niet stroken met wat Sylvia Geersen en de politie naar buiten brengen, kwam zijn eigen rol ineens volop in de schijnwerpers te staan. Dat maakt deze zaak uiteindelijk veel groter dan die in eerste instantie leek.’

Matthijs Albers - pagina Privé/De Telegraaf

‘Ik werd een dag later benaderd door Henk ten Cate zelf. Hij was behoorlijk verbolgen over wat Sylvia Geersen in de media had verteld en had daar duidelijk zijn eigen lezing van. Vervolgens heb ik zowel Henk als de eigenaar van het eetcafé en een aanwezige gast gesproken. Uiteindelijk bleek dat een belangrijk deel van wat Henk mij had verteld niet overeenkomt met de verklaringen die later naar buiten zijn gekomen. Dat vond ik eerlijk gezegd jammer. Ik dacht altijd dat Henk een vrij rechttoe rechtaan man was. Tegen mij zei hij dat er helemaal geen vechtpartij in het café had plaatsgevonden, dat hij met zijn dochter en schoonzoon naar huis was gegaan en dat Sylvia toen al buiten stond. Inmiddels blijkt uit de verklaringen die de politie heeft verzameld dat dat verhaal in ieder geval niet zo eenvoudig ligt.

Dan ga je je toch afvragen: als dit niet klopt, waar moet je dan nog meer aan twijfelen? Ik heb Henk ook altijd gezien als een uitstekende voetbaltrainer en dat beeld verandert voor mij niet. Je moet zijn trainerscarrière en deze zaak van elkaar scheiden. Maar het is wel opvallend dat al die verhalen zo lijnrecht tegenover elkaar staan. Daar moet uiteindelijk duidelijkheid over komen. Verder wil ik niet speculeren over het café of over de mensen die daar aanwezig waren, want ik ken die plek helemaal niet.

Feit is wel dat de naam van een neef van topcrimineel Dino Soerel opduikt in relatie tot de mishandeling van Sylvia en dat maakt het verhaal natuurlijk groter. Ik hoop alleen niet dat Henk in De Oranjezomer uit angst zo heeft gereageerd. Je zag ook wel dat Henk werd overvallen door de vraag. Volgens mij was het helemaal niet de bedoeling dat dit onderwerp daar ter sprake zou komen. Ik denk eerlijk gezegd dat deze zaak over een week uit de media verdwenen is, tenzij er strafrechtelijk nog iets gebeurt. Dan komt het ongetwijfeld weer terug.’

Wikipedia - allesweter

‘In zijn voorlaatste voetbalseizoen in maart 1985 ging Ten Cate, na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior, op de vuist met tegenstander Eddy Ridderhof. Door tussenkomst van Excelsior-trainer Bert Jacobs werd een massale vechtpartij voorkomen. In maart 1986 was Ten Cate onderwerp van relletje, toen hij weigerde voor een invalbeurt zijn – niet bij het tenue passende – sportbroekje te verwisselen, omdat hij niet in zijn ‘blote billen’ in de dug-out wilde zitten. Hierna werd hij door trainer Gerard Somer weggestuurd. Na een gesprek werd hij weer in genade aangenomen. Aan het einde van het seizoen werd Ten Cate op 31-jarige leeftijd, in verband met aanhoudende enkelklachten, afgekeurd voor het spelen van betaald voetbal. Dit viel hem erg zwaar.’



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