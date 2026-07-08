Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 28e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 28.

Broodspoor

25 jaar na zijn dood is Herman Brood nog altijd overal aanwezig in Amsterdam. Samen met weduwe Xandra Brood (67) en fotograaf Patricia Steur (77) maken we een bijzondere tocht langs de plekken die zijn leven kleur gaven: van de discotheek waarde liefde opbloeide tot het Hilton waar hij afscheidnam van het leven. Onderweg volgen persoonlijke herinneringen, ontroerende verhalen en verrassende anekdotes over een kunstenaar die een onuitwisbare indruk achterliet.

Broodtekst

De liefde was wederzijds. Toen Herman Brood eenmaal werd geïntroduceerd op de burelen van Nieuwe Revu was er geen houden meer aan. Op alle mogelijke manieren werden de avonturen van de kunstzinnige muzikant/muzikale kunstenaar belicht in dit prachtblad. Journalist Wim Spijkers was er meermaals getuige van en haalt herinneringen op.

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Broodnodig

Ook 25 jaar na zijn dood leeft de legende voort. Rock-’n-rollkunstenaar en-muzikant Herman Brood heeft vele levens beïnvloed, zo blijkt ook nu nog. Drie fans belijden op deze plek hun liefde voor het fenomeen. ‘Je bent zo’n grote fan, ik zou het leuk vinden als je op onze bruiloft komt.’

Kerstin Maassen van den Brink kan Herman Brood nog steeds niet loslaten.

Sniper-safari

Voor Nederland was de val van Srebrenica op 11 juli 1995 een nationale schande, Italië heeft mogelijk zijn eigen Balkan-schandaal. In een onlangs verschenen boek worden toeristen ervan beschuldigd in Sarajevo op ‘mensensafari’s’ te zijn geweest en er loopt momenteel ook een strafrechtelijk onderzoek tegen een verdachte. ‘Wil je wat adrenaline voelen?’

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Interview met Chris Klomp: ‘Aan kanker zitten ook voordelen'

Als journalist en X-fenomeen houdt Chris Klomp (54)zich dagelijks bezig met het bestrijden van desinformatie van complotfantasten en andere kwetsbare mensen, maar nu is hij zelf kwetsbaar en gaat over afzienbare tijd dood. Dat maakt van hem een ander mens. Desondanks is hij door de vele bedreigingen zijn resterende leven niet zeker. ‘Als ik het codewoord gebruik, nemen zij contact op met de politie.’