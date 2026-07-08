Volg het Brood-spoor: kruistocht langs memorabele locaties in Amsterdam

25 jaar na zijn dood is Herman Brood nog altijd overal aanwezig in Amsterdam. Samen met weduwe Xandra Brood (67) en fotograaf Patricia Steur (77) maken we een bijzondere tocht langs de plekken die zijn leven kleur gaven: van de discotheek waar de liefde opbloeide tot het Hilton waar hij afscheid nam van het leven. Onderweg volgen persoonlijke herinneringen, ontroerende verhalen en verrassende anekdotes over een kunstenaar die een onuitwisbare indruk achterliet.

Nieuwe Revu 28 Patricia Steur, NL Beeld Facebook

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