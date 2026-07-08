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Herman Brood & Nieuwe Revu: verstrengeld tot het einde
Herman Brood.
De liefde was wederzijds. Toen Herman Brood eenmaal werd geïntroduceerd op de burelen van Nieuwe Revu was er geen houden meer aan. Op alle mogelijke manieren werden de avonturen van de kunstzinnige muzikant/muzikale kunstenaar belicht in dit prachtblad. Journalist Wim Spijkers was er meermaals getuige van en haalt herinneringen op.