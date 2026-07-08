Herman Brood.
Herman Brood.
Mens & Maatschappij

Herman Brood & Nieuwe Revu: verstrengeld tot het einde

Herman Brood.

De liefde was wederzijds. Toen Herman Brood eenmaal werd geïntroduceerd op de burelen van Nieuwe Revu was er geen houden meer aan. Op alle mogelijke manieren werden de avonturen van de kunstzinnige muzikant/muzikale kunstenaar belicht in dit prachtblad. Journalist Wim Spijkers was er meermaals getuige van en haalt herinneringen op. 

Wim Spijkers
14 minuten
Herman Brood
Maak ons je Google favoriet!
Nieuwe Revu 28 ANP

Meer Mens & Maatschappij

Dit artikel is exclusief voor abonnees
Abonneer op Nieuwe Revu en geniet van veel exclusieve voordelen, waaronder toegang tot al onze premium artikelen op revu.nl en 18 andere websites.
Bekijk alle abonnementen
Ik heb een abonnement
Maak een Tijdschrift.land account aan en/of log in, koppel je abonnement en begin direct met onbeperkt (premium) en advertentie- en cookievrij lezen!
Inloggen

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.