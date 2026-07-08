Chris Klomp: ‘Kanker is niet altijd leuk’

Als journalist en X-fenomeen houdt Chris Klomp (54) zich dagelijks bezig met het bestrijden van desinformatie van complotfantasten en andere kwetsbare mensen, maar nu is hij zelf kwetsbaar en gaat over afzienbare tijd dood. Dat maakt van hem een ander mens. Desondanks is hij door de vele bedreigingen zijn resterende leven niet zeker. ‘Als ik het codewoord gebruik, nemen zij contact op met de politie.’