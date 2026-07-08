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In de ban van Brood: ‘Iedereen blijft verliefd op Herman’
Kerstin Maassen, Eric Kamer en Aldo Koops.
Ook 25 jaar na zijn dood leeft de legende voort. Rock-’n-rollkunstenaar en -muzikant Herman Brood heeft vele levens beïnvloed, zo blijkt ook nu nog. Drie fans belijden op deze plek hun liefde voor het fenomeen. ‘Je bent zo’n grote fan, ik zou het leuk vinden als je op onze bruiloft komt.’