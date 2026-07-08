Kerstin Maassen, Eric Kamer en Aldo Koops.
Kerstin Maassen, Eric Kamer en Aldo Koops.
Mens & Maatschappij

In de ban van Brood: ‘Iedereen blijft verliefd op Herman’

Kerstin Maassen, Eric Kamer en Aldo Koops.

Ook 25 jaar na zijn dood leeft de legende voort. Rock-’n-rollkunstenaar en -muzikant Herman Brood heeft vele levens beïnvloed, zo blijkt ook nu nog. Drie fans belijden op deze plek hun liefde voor het fenomeen. ‘Je bent zo’n grote fan, ik zou het leuk vinden als je op onze bruiloft komt.’  

Wim Spijkers
14 minuten
Herman Brood
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