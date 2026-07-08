Twee Bosnische jongens zoeken in Sarajevo dekking achter een muur van auto’s, februari 1993
Twee Bosnische jongens zoeken in Sarajevo dekking achter een muur van auto’s, februari 1993.
Mens & Maatschappij

Op sniper-safari in Sarajevo: Italiaans onderzoek naar oorlogstoerisme op de Balkan

Twee Bosnische jongens zoeken in Sarajevo dekking achter een muur van auto’s, februari 1993.

Voor Nederland was de val van Srebrenica op 11 juli 1995 een nationale schande, Italië heeft mogelijk zijn eigen Balkan-schandaal. In een onlangs verschenen boek worden toeristen ervan beschuldigd in Sarajevo op ‘mensensafari’s’ te zijn geweest en er loopt momenteel ook een strafrechtelijk onderzoek tegen een verdachte. ‘Wil je wat adrenaline voelen?’

Erik Brouwer
14 minuten
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Nieuwe Revu 28 ANP, NL Beeld

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