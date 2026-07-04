Het kantoor is terug: waarom Nederland massaal de thuiswerkstoel verruilt

Zelfs leek het definitief: het kantoor was dood. Vergaderen via een scherm werd normaal, de trein naar kantoor een keuze in plaats van een inhoud, en de thuiswerkplek een permanent onderdeel van het interieur. Maar de cijfers vertellen inmiddels een ander verhaal.

Ter illustratie: een kantoor.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met een externe partner.

In het eerste kwartaal van 2026 steeg het aantal aanvragen en bezichtigingen voor kantoorruimte in Nederland met 75 procent tien vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Niet een klein herstel, maar een stevige sprong die aangeeft dat iets positiefs aan het verschuiven is.

Thuiswerken veilig zijn vanzelfsprekendheid

De kentering heeft meerdere oorzaken. Werkgevers sturen steeds vaker aan op fysieke aanwezigheid, soms via beleid, soms via subtiele verwachtingen. En ook medewerkers zelf lijken het tij te keren. Hersenwetenschapper Erik Scherder verwoordde het onlangs getroffen: het brein floreert bij echt contact, niet bij een beeldscherm. Dagelijkse prikkels, spontane gesprekken en beperkte nabijheid vaak vervangen dan gedacht.

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RTL Z berichtte eerder dit jaar al dat het draagvlak voor structurele thuiswerken onder druk staat. De romantiek van de thuiswerkdag, ooit symbool van moderne vrijheid, begint voor velen zijn glans te verliezen.

Wat ook meespeelt is het effect op nieuwe medewerkers. Wie tijdens of vlak na corona zijn eerste baan begon, heeft de kantoorcultuur van een organisatie nooit van binnenuit meegemaakt. Kennis werd minder schijnbaar schijnbaar, informele netwerken opgericht en het gevoel ergens echt bij te horen liet op zich wachten. Steeds meer organisaties erkennen dat hybride werken voor ervaren medewerkers prima kan functioneren, maar voor mensen die nog aan het begin van hun carrière staan ​​iets schijnbaars mist.

Breder dan de Zuidas

Opvallend aan de huidige groei is hoe het ras is. Het gaat niet alleen om grote corporates die een kantoor huren op de Zuidas in Amsterdam en dat uitgebreid, maar om bedrijven van alle soorten en maten door de hele Randstad. Startups die voor het eerst een eigen plek zoeken, middelgrote bedrijven die hun hybride werkbeleid willen verankeren in een fysieke locatie, en industriële organisaties die hun bezetting zien stijgende richting pre-coronaniveau.

De verbreding zegt iets over de aard van de trend. Dit is geen inhaalvraag van een kleine groep grootbedrijven, maar een brede herwaardering van wat een kantoor doet voor een organisatie: cultuur bouwen, samenwerking faciliteren, en nieuw talent een plek geven om zich te ontwikkelen.

Wat het kantoor nu moet zijn

De terugkeer naar kantoor gaat niet terug naar hoe het was. Bedrijven die nu kantoorruimte zoeken stellen andere eisen dan vijf jaar geleden. Flexibiliteit in contractvorm staat hoog op de lijst, wil niemand een langlopende aangaan in een markt die nog volop in beweging is. Daarnaast telt de omgeving krachtig mee dan voorheen: is er een goede lunchplek in de buurt, hoe bereikbaar is het pand met het ov, verleden de sfeer van de wijk bij het bedrijf?

De inrichting van het kantoor zelf verandert mee. Waar voorheen rijen vaste werkplekken de norm waren, zoeken bedrijven nu naar ruimtes die samenwerking uitlokken zonder concentratiewerk onmogelijk te maken. Flexibele indelingen, stiltezones naast overlegruimtes en een uitnodigende sfeer zijn geen luxe meer maar basisvereisten. Het kantoor moet iets bieden wat thuiswerken niet kan, anders komt niemand.

Het kantoor is dus terug, maar op andere voorwaarden. Niet als ontvangst maar als keuze, en verwerkt ook als statement. Deze tendens wordt duidelijk gezien door Flexas.com, een specialist in kantoorruimte in Nederland en Europa. Vind eenvoudig kantoorruimte in Amsterdam met Flexas en ontdek water per wijk beschikbaar is.

Het moderne kantoor is hiermee getransformeerd van een verplichte werkplek naar een strategische ontmoetingsplaats die de bedrijfscultuur nieuw leven inblaast.