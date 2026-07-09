Bloedhete Zomerdeal: scoor een gratis Zomerpas bij je Nieuwe Revu-abonnement

Ben jij gek op scherpe reportages, onthullende interviews en de beste achtergrondverhalen? Dan hebben we deze zomer een bloedhete deal voor je klaarliggen. Als gloednieuwe abonnee profiteer je nu van een unieke buitenkans: je ontvangt niet alleen 51 keer ons vertrouwde weekblad op je deurmat, maar krijgt er tijdelijk ook een gratis Zomerpas bij. Lees snel verder en ontdek hoe jouw zomer nóg heter wordt.

Zomeractie Nieuwe Revu.

Speciaal voor onze lezers hebben we deze zonnige maanden een mooie buitenkans klaarliggen.

Abonneer jij je namelijk nú op de Nieuwe Revu, dan openen we direct de deuren naar een complete digitale bibliotheek.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Je krijgt er namelijk tijdelijk - tot 15 september - een gratis Zomerpas bij.

Een maand lang onbeperkt digitaal lezen

Deze speciale pas geeft jou een maand lang volledig gratis toegang tot álle titels in de bekende Tijdschrift.land-app. Of je nu op het strand ligt, in de achtertuin zit of onderweg bent naar je vakantiebestemming; je hebt altijd het beste leesvoer binnen handbereik.

Voor de mannen onder ons betekent dit onbeperkt bladeren door de absolute topbladen van Nederland. Denk aan de meeslepende misdaadverhalen in Panorama, de diepgaande wieleranalyses in Wieler Revue of de exclusieve interviews en fotoshoots in Playboy.

Ook perfect voor je partner

Maar deze actie is er zeker niet alleen voor jou. Ook voor de dames is dit de perfecte gelegenheid om heerlijk te ontspannen. Met de Zomerpas krijgt zij namelijk ook direct toegang tot populaire vrouwentitels zoals Beau Monde, Nouveau én Grazia. Zo geniet je samen, ieder met een eigen favoriet tijdschrift op de tablet of smartphone, van de ultieme zomervakantie.

En het wordt nóg beter...

En dan denk je: was dit alles? Welnee! Het mooiste cadeau bij je Nieuwe Revu-abonnement houdt na die eerste maand niet op. Waar de toegang tot de andere tijdschriften na vier weken stopt, loopt jouw digitale toegang tot Panorama na deze maand gewoon kosteloos door.

Zolang jouw abonnement loopt, blijf je dus naast de fysieke Nieuwe Revu ook digitaal genieten van alles wat Panorama te bieden heeft. Twee iconische titels voor de prijs van één!

Wat krijg je precies bij deze deal?

51x Nieuwe Revu op je deurmat.

op je deurmat. 1 maand gratis de Zomerpas (met toegang tot o.a. Playboy, Wieler Revue, Beau Monde, Nouveau en Grazia).

(met toegang tot o.a. Playboy, Wieler Revue, Beau Monde, Nouveau en Grazia). Blijvende digitale toegang tot Panorama.

Wacht niet te lang, want deze actie is net zo tijdelijk als de warme zomerdagen. Mis hem niet en activeer vandaag nog jouw voordeel!