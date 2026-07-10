Sander de Kramer over de geldvragende Anouk: 'Ik vind het een beetje bedelen en dat past niet bij haar stoere imago'

Sander de Kramer en Anouk.

Tijdje niks van gehoord, die Anouk. Die weet toch altijd zo goed hoe een ander het doen moet?

Anouk Teeuwe, bekend onder haar artiestennaam Anouk, heeft de afgelopen jaren een aardige reputatie opgebouwd als iemand die graag roept dat anderen niet zo moeten zeiken. En dus is het ergens wel verfrissend dat nu half bekend Nederland háár die boodschap teruggeeft. De zangeres overweegt haar fans te laten meebetalen aan een nieuw album, omdat platen maken financieel niet meer loont.

Gerard Joling heeft daar een revolutionaire oplossing voor: werken. Meer optreden, minder klagen. Ook Guido den Aantrekker vindt het lastig uit te leggen dat iemand die ooit in penthouses van 3,5 miljoen woonde nu met de pet langs haar fans gaat...

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Hangt het in de lucht dat Anouk helemaal stopt als artiest?

Haar zestiende studioalbum is ze momenteel nog van haar eigen zuurverdiende centjes aan het opnemen en komt ‘ergens in 2027’ uit. Het zou zomaar haar allerlaatste kunnen worden, omdat het volgens haar dus financieel steeds moeilijker wordt om op haar vertrouwde manier nieuwe platen te maken. Anouk werkt met muzikanten en echte instrumenten en is naar eigen zeggen niet handig in de digitale en AI-wereld. Ze heeft haar nieuwe plaat daarom bewust opgenomen met de gedachte dat het haar laatste zou kunnen zijn. Muzikaal kan ze daar vrede mee hebben. Helemaal stoppen doet Anouk voorlopig niet: als er geen nieuwe albums meer komen, wil ze blijven optreden totdat het publiek vindt dat het genoeg is geweest.

‘Ik vind Anouk een fantastische zangeres, maar vind het hoogmoedswaanzin dat zij niet wil optreden in andere gelegenheden waar Gerard Joling bijvoorbeeld ook gevraagd wordt’

Wat vindt Anouk van zichzelf?

Ik draai de laatste jaren alleen maar verlies op het maken van albums



Wat vinden wij van Anouk?

Anouk wilde altijd onafhankelijk zijn van de muziekindustrie. Dat lijkt gelukt: nu moet alleen het publiek haar platenmaatschappij nog worden.

Wat vinden anderen van Anouk?

Ellen ten Damme - collega-rockchick

‘Ik weet niet precies hoe de vork in de steel zit, maar vind het plan van Anouk op zich niet raar. Als je een plaat maakt, hoop je ook maar dat mensen hem daarna gaan kopen. Wanneer je hem door fans laat financieren, weet je in ieder geval dat je er alvast een aantal hebt verkocht. Alleen ligt het risico dan wel bij het publiek. Als de plaat geen reet aan is, hebben ze hem toch al gekocht. Maar als mensen daartoe bereid zijn: prima.

Ellen ten Damme.

Het hele Spotify is een scam. Iedereen probeert aan jou te verdienen, terwijl de kosten altijd voor de artiest zijn. Een plaat maken is ontzettend duur als je het goed wilt doen en dat realiseren mensen zich helemaal niet. Als artiest moet je altijd maar investeren. Daarom vind ik wat Anouk doet een leuk experiment. Zelf breng ik begin november mijn nieuwe plaat Medusa uit. Die heb ik helemaal zelf gefinancierd en hij is al klaar. Vanaf volgende week speel ik alle nieuwe nummers tijdens mijn optredens. Mensen kunnen ze dus eerst horen en daarna alvast intekenen op de plaat. Mijn situatie is anders dan die van Anouk, maar ook ik hoop natuurlijk dat mensen mijn plaat uiteindelijk ook willen hebben.’

Bas Pekel - voorzitter Dijkpop

‘Anouk was op 4 juli de hoofdact op Dijkpop. We wilden haar al eerder halen, maar dat lukte nooit. Dit jaar wel en dat was bijzonder, omdat ze maar een paar keer per jaar optreedt. Ze was supergoed bij stem en straalde plezier uit. Ze vertelde zelfs dat ze zich gelukkiger voelt dan ooit: “Het leven is nog nooit zo fucking goed geweest.”

Wat ik leuk vind aan Anouk, is dat ze lekker duidelijk is. Ze houdt niet van optreden en zegt openlijk: ik moet toch mijn brood verdienen. Ze vroeg altijd al veel geld, maar haar gage is niet meegegaan in de astronomische stijgingen van de afgelopen jaren. Haar plan om een album door fans te laten financieren, past wel bij haar. Ze heeft zich nooit willen voegen naar commerciële belangen. Anouk maakt nog altijd geweldige muziek en heeft genoeg liefhebbers. Ik denk daarom dat zo’n plan best kans van slagen heeft.’

Sander de Kramer - journalist, schrijver en presentator

‘Vooropgesteld: ik vind Anouk een ontzettend stoere griet. Ze maakt onwijs goede muziek, heeft een mening, laat zich niet gek maken en doet waar ze zelf zin in heeft. Ik heb haar als mens heel hoog zitten. Daarom viel het me juist zo tegen dat ze nu met de pet rondgaat en haar fans vraagt om bij te dragen aan een album dat zij wil maken. Ik had het anders aangepakt. Organiseer een speciaal optreden voor je hardcorefans of geef mensen die 25 euro bijdragen straks het album. Zorg voor een tegenprestatie.

Nu vind ik het een beetje bedelen en dat past niet bij haar stoere imago. Veel fans hebben zelf misschien ook niet zoveel te besteden. Doe dan een paar optredens extra en betaal daar je album van. Ik kom uit Rotterdam, uit de stad van niet lullen, maar poetsen. Je moet je het snot voor de ogen werken om iets voor elkaar te krijgen. Als Feyenoord niet goed speelt, zingt het hele stadion: werken voor je geld. Dat gevoel heb ik hierbij ook. Anouk is een toffe griet, maar dit valt me van haar tegen.’

Gerard Joling - collega

In Shownieuws: ‘Ze moet gewoon aan het werk. Daarbij is het ook nog een keertje zo dat ze natuurlijk een fantastische zangeres is, dus ze moet niet zeiken. Gewoon platen blijven maken. Misschien iets meer optreden. Je kan wel zeggen: ik vind het niet leuk, maar dan moet je ook geen artiest worden. Optreden hoort nu eenmaal bij het artiestenvak. Als je niet wilt optreden, dan moet je lekker thuis op de bank blijven zitten. Dus ik zou zeggen: meid, aan de gang, je hebt een grote smoel, zorg ervoor dat je hem op de bühne gebruikt en niet alleen om te zeiken. Gewoon zingen! Huppata!’

Gerard Joling.

Johan Derksen - moppersmurf

In Vandaag Inside: ‘Heel Nederland doet er zijn plasje over, maar ik ben het helemaal met haar eens. Aan platen verdien je niks meer. Anouk zit in een heel moeilijke situatie. De huur van de studio is peperduur en ze wil graag met de beste studiomuzikanten werken. Zij heeft een gezin met kinderen, dus zij kan niet veel optreden. Daarbij is Anouk zo groot dat zij niet in een busje naar Drachten kan voor een habbekrats om op te treden, want als je in Nederland tussen de 5000 en 10.000 euro vraagt voor een optreden met een bandje, dan word je haast nergens geboekt. Ik vind Anouk een extreem talent. Ik heb het hele oeuvre in de kast staan en ik zou als muziekliefhebber graag meebetalen aan de crowdfunding. Ik kan me geen muziekwereld in Nederland voorstellen zonder de inbreng van Anouk, dus ik zal ook een bedrag overmaken als dat van start gaat.’



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