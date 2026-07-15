Vika Koezmina
Vika Koezmina.
Mens & Maatschappij

Nieuwe Russische rijken: de oorlog als verdienmodel voor soldatenvrouwen

Vika Koezmina.

Na ruim vier jaar oorlog krijgt er in Rusland langzaam maar zeker een ‘nieuwe elite’ gestalte. Mensen en gezinnen die dankzij de riante salarissen die het leger aan militairen betaalt plotseling stijgen op de economische en sociaal-maatschappelijke ladder. Sommige van deze soldatenvrouwen schromen niet om hun nieuwgevonden welvaart online te etaleren.

Jarron Kamphorst
13 minuten
Rusland
Oorlog Oekraïne
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