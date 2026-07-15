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Mens & Maatschappij

Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 29e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier.

Redactie Nieuwe Revu
1 minuut
Oorlog Oekraïne
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Nieuwe Revu 29
Nieuwe Revu 29.

Speelbal van de GGZ

Oplopende wachtlijsten, tekort aan personeel, hokjesvorming in ons zorgstelsel; voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) was het onlangs voldoende reden om een rapport op te stellen waarin de zorg voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening aan de kaak wordt gesteld. Nieuwe Revu ging op bezoek bij ervaringsdeskundige Denise. ‘Ik vertrouw mezelf niet.’

Verdienmodel

Na ruim vier jaar oorlog krijgt er in Rusland langzaam maar zeker een ‘nieuwe elite’ gestalte. Mensen en gezinnen die dankzij de riante salarissen die het leger aan militairen betaalt plotseling stijgen op de economisch een sociaal-maatschappelijke ladder. Sommige van deze soldatenvrouwen schromen niet om hun nieuwgevonden welvaart online te etaleren.

Medeoprichter Follow the Money Eric Smit: 'We worden permanent bedreigd'

Al jarenlang legt hij als medeoprichter van onderzoeksplatform Follow the Money financiële misstanden bloot. Nu richt onderzoeksjournalist Eric Smit (59) zijn pijlen op volgens hem de grootste bedreiging voor onze democratie: big tech. Met zijn nieuwe platform The Firewall wil Smit niet alleen schrijven over de macht en gevaren van techgiganten, maar daagt hij ze ook voor de rechter.

Eric Smit.

Klopjacht

De jonge politieman Patrick van der Valk richtte in 2007 een speciale unit op met als doel voortvluchtige, veroordeelde criminelen op te pakken. Met zijn team spoorde hij jarenlang drugscriminelen, verkrachters en moordenaars op. In Klopjacht schrijft hij voor het eerst zijn verhaal op. Een voorpublicatie.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Economisch dakloos

Bij dakloosheid wordt er vaak gedacht aan iemand zonder werk die de nacht doorbrengt in een park, portiek of op een bankje. Toch is er een andere, minder zichtbare groep die steeds groter wordt in Nederland: economische daklozen. Mensen die wél werken, maar geen eigen woning hebben. Ze slapen bij vrienden of familie op de bank, in een zolderkamertje, of zelfs in hun auto. Nieuwe Revu sprak drie mannen die thuisloos zijn.

Nieuwe Revu 29 ANP

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