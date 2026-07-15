Vlnr: Anne de Jong, Cainn van der Laan en Navindra.
Vlnr: Anne de Jong, Cainn van der Laan en Navindra.
Mens & Maatschappij

Economisch dakloos: wel een baan, toch dakloos

Vlnr: Anne de Jong, Cainn van der Laan en Navindra.

Bij dakloosheid wordt er vaak gedacht aan iemand zonder werk die de nacht doorbrengt in een park, portiek of op een bankje. Toch is er een andere, minder zichtbare groep die steeds groter wordt in Nederland: economische daklozen. Mensen die wél werken, maar geen eigen woning hebben. Ze slapen bij vrienden of familie op de bank, in een zolderkamertje, of zelfs in hun auto. Nieuwe Revu sprak drie mannen die thuisloos zijn.

Jiska Kroon
12 minuten
Maak ons je Google favoriet!
Nieuwe Revu 29 Joris van Gennip

Meer Mens & Maatschappij

Dit artikel is exclusief voor abonnees
Abonneer op Nieuwe Revu en geniet van veel exclusieve voordelen, waaronder toegang tot al onze premium artikelen op revu.nl en 18 andere websites.
Bekijk alle abonnementen
Ik heb een abonnement
Maak een Tijdschrift.land account aan en/of log in, koppel je abonnement en begin direct met onbeperkt (premium) en advertentie- en cookievrij lezen!
Inloggen

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.