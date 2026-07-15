Economisch dakloos: wel een baan, toch dakloos

Vlnr: Anne de Jong, Cainn van der Laan en Navindra.

Bij dakloosheid wordt er vaak gedacht aan iemand zonder werk die de nacht doorbrengt in een park, portiek of op een bankje. Toch is er een andere, minder zichtbare groep die steeds groter wordt in Nederland: economische daklozen. Mensen die wél werken, maar geen eigen woning hebben. Ze slapen bij vrienden of familie op de bank, in een zolderkamertje, of zelfs in hun auto. Nieuwe Revu sprak drie mannen die thuisloos zijn.